東北季風減弱 東半部局部短暫雨

氣象局表示，今天東北季風減弱，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部有局部短暫雨，晚起北部地區亦有局部短暫雨。

中央氣象局指出，今天東北季風減弱水氣減少，將為另一個降雨空檔，中南部天氣晴朗穩定，北部地區多雲偶爾陽光露臉，僅靠近山區的地方時有短暫小雨，至於東半部則維持多雲有少量短暫雨的天氣；溫度方面由於冷空氣減弱、各地白天舒適溫暖，中南部甚至有熱的感覺。

溫度方面，氣象局表示，今天清晨北台灣低溫約攝氏15、16度，中南部及花東約17至21度；白天東北風即減弱，各地感受舒適至偏暖，北部及宜花雲量稍多，高溫在22度、23度上下，越往南天氣越晴朗，中南部及台東在25至31度間。

台灣附近水氣不多，僅東半部地區有局部短暫雨，清晨南部地區受海面輻合雨帶影響，降雨機率也稍微提高，整體來說各地天氣還是以多雲到晴為主；不過晚起隨著華南雲雨區接近，北部地區將首先轉為有短暫雨的天氣；這一波華南雲雨區所帶來的降雨持續時間長、範圍全面，有時局部雨勢會相當明顯，氣象局提醒民眾，請留意天氣變化和最新預報資訊。1060324

(中央社)