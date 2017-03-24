NBA》尼克改回三角戰術 羅斯準備打包

尼克隊控衛羅斯(右)持球晃過爵士隊喬治希爾。(美聯社資料照)

本季戰績依然毫無起色的紐約尼克隊，在總裁「禪師」傑克生宣告不會換掉主帥荷納塞克之後，他又表示要再下個球季確實執行三角戰術。季初傑克生給了荷納塞克一些彈性，允許他使用全場進攻，打出了不錯的開季，但是禪師心裡始終沒有放棄三角戰術。

在尼克戰績一落千丈以後，三角戰術又再度復活，這當然不是針對乖巧聽話的荷納塞克，而是兩位大咖球星「甜瓜」安森尼和羅斯。這兩人似乎都對三角戰術沒有好感，身為控衛的羅斯表示，他有辦法學會任何進攻系統，「但是每個人都得學會才行。」他也暗示自己沒有那麼想留在尼克了。

「錢不是問題，我已經賺了很多錢。就算現在退出籃壇，我的錢也夠用了。」之前說過要簽大約來養家的羅斯，態度忽然保守很多，他說：「我只是想要贏球，快快樂樂的打球。」尼克隊可以給羅斯很多錢，但是錢買不到勝利，也買不到快樂。羅斯喜歡控球，他是優秀的擋切攻擊手，他不喜歡三角進攻拿走他的球權。

羅斯表示，如果其他球隊有興趣的話，他很樂意去面試。「至少都給他們機會，看看結果會怎樣，這就是自由球員的意義。當然紐約還是很棒的，不過我得跟我的兄弟們與家人好好談談。」

(中時電子報)