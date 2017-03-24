今全台多雲到晴 東半部防短暫雨、明冷氣團南下防低溫
春天天氣多變化，有時冷颼颼、有時又熱呼呼！今（24日）東北季風減弱，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，北部高溫上看23度，僅東半部地區有局部短暫雨。然明（25日）大陸冷氣團南下影響，北部及東北部氣溫下降，其他地區早晚亦轉涼，外出需記得保暖。
今天東北季風減弱水氣減少，全台大多為多雲到晴，北部地區多雲偶爾陽光露臉，僅靠近山區的地方時有短暫小雨、中南部則是晴朗穩定，至於宜蘭、花蓮等東半部則維持多雲有少量短暫雨的天氣。
由於冷空氣減弱、各地白天舒適溫暖，中南部恐偏熱。氣溫方面，今天清晨北台灣低溫約15、16度，中南部及花東17～21度；白天東北風即減弱，各地感受舒適至偏暖，北部及宜花雲量稍多，高溫上看23度，越往南天氣越晴朗，中南部及台東在25!31度間。
然好天氣不持久，明（25日）大陸冷氣團南下影響，北部及東北部氣溫下降，其他地區早晚亦轉涼，沿海空曠地區，最低氣溫仍可降到11度左右。
至於民眾關心的空氣品質，環保署提醒，今日雲嘉南及高屏地區橘色提醒（對敏感族群不健康），外出民眾需注意。
(中時電子報)
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