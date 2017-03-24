美前總統甘迺迪曾讚：希特勒是傳奇

韓德森決定，將這本珍貴的日記於今年5月29日，即甘迺迪100歲冥誕，送到波士頓拍賣。(圖片取自英國每日郵報)

德國二戰納粹領袖希特勒（Adolf Hitler）屠殺許多猶太人，在歷史上造成許多族群難以抹滅的傷痕。不過美國已故前總統甘迺迪最近曝光的日記卻顯示，他很欣賞納粹德國的領導人希特勒，還形容他是「傳奇」。

希特勒1945年4月自殺身亡，經過數個月後，當時年僅28歲的甘迺迪以記者身份，訪問位於奧地利希特勒故居，該處當時已被英軍炸毀。最新曝光的這篇日記寫於1945年，在日記中甘迺迪提到，希特勒對於自己的國家擁有無限野心，令他成為世界和平的威脅，可是他神秘的一生以及死亡的方式，故事會在他身後會繼續發酵，他身上擁有著成為傳奇的事物。

他還讚美：「你很容易會理解到，為何希特勒可以在短短幾年間脫穎而出，成為當世最顯赫的人物之一。」

甘迺迪生前將這本日記交給他任職麻州參議員時的研究助理韓德森（Deirdre Henderson）。如今韓德森決定，將這本珍貴的日記於今年5月29日，即甘迺迪100歲冥誕，送到波士頓拍賣。

不過韓德森表示，甘迺迪並非支持希特勒的殘暴行為，只是覺得他的一生充滿神秘色彩，不代表他認同其戰爭罪行，她能理解甘迺迪為何會有這樣的想。

韓德森強調：「這本日記內，以至他過的任何東西，都沒有任何跡象顯示他同情納粹德國犯下的罪。」

(中時電子報)