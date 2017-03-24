WBC》美國奪冠改變風向 經典賽大受好評
經典賽對於大聯盟球員的意義是什麼？「2006年第一屆，這玩意兒像個笑話，你會想這到底是什麼鳥東西？到了2009年又有一屆，這屆還可以。沒想到2013年又有一屆，看起來他們是認真的。」美國隊投手尼謝克說：「直到2017這一屆，所有的人都在推特上談論經典賽，大聯盟球員現在看了都想去打了。」
經典賽美國對戰波多黎各的冠軍戰，在大聯盟官方的MLB TV上創下230萬人收視的紀錄，僅次於去年小熊對決巨人的國聯分區系列賽，經典賽不再是被美國球迷遺棄的孤兒，事實上已經有人開始期待2021的經典賽了。
美國隊教練李蘭說：「有球員告訴我這是他們打過最美好的一場比賽。美國隊這次有我們需要的球員，而且他們都是主動請纓的。」
經典賽在日本與墨西哥的收視率超過里約奧運，經典賽並非不熱，只是沒有在美國獲得重視。一個美國都打不好的比賽，球迷怎麼會重視呢？多虧這次美國隊奪冠，經典賽的輿論為之一變，美媒紛紛檢討是否應該開始正視經典賽的重要性。
有些記者坦承本屆經典賽完全扭轉了他們的看法，與尼謝克的轉變一樣。也有人指出經典賽可以有讓大聯盟仿效的地方，光是白花花的鈔票就值得他們考慮擴大經典賽的行銷。經典賽不僅比大聯盟春訓更有意義，並且找回了「棒球的樂趣與本質」，為懶洋洋的162場例行公事注入全新的活水。
(中時電子報)
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