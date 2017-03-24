專家：類似倫敦恐攻幾乎不可能防範

哈諾伊（Shlomo Harnoy）表示，其實像英國22日發生的恐攻事件「幾乎不可能事先防範。(圖片取自美聯社)

英國國會恐攻最新死亡人數、包含兇手已經上升到5人，英國已公布凶手身分是52歲男子馬蘇德(Khalid Masood)，他雖然有犯罪前科，但並非當局所調查的可能發動恐怖攻擊對象，他在遭到警方射傷後已經不治死亡。而相關專家說，類似事件在公共場所發生，根本無法防範。

曾在以色列國家安全局（Shin Bet）主管政要保護業務工作25年的哈諾伊（Shlomo Harnoy），也曾協調過美國總統到訪的保護工作。經驗豐富的他指出，類似英國倫敦昨天發生的恐攻，幾乎不可能在事先防範。他說：「倫敦攻擊案基本上是發生在公共場所，在此情況下，幾乎不可能（防範）。」

他表示，有人主張在公共場所建立結構物以對抗特定安全威脅，但當攻擊鎖定橋梁或類似目標時，就很難做到。他也承認，即使以色列也難以防範此類事件發生。

攻擊嫌犯開著租來的汽車衝撞西敏橋的人行道，然後在國會大廈進出口刺殺1名警察。這使得這起恐攻的死亡人數、包含兇手已經上升到5人，英國已公布凶手身分：52歲、英國出生的Khalid Masood，他在遭到警方射傷後已經不治死亡。

據報導，目前死者還包括在英國國會外現年48歲的巴默（Keith Palmer），服務英國警界已15年，是國會大廈駐衛警，還有在附近學校工作的兩個小孩的媽媽Aysha Frade，以及一位美國觀光客Kurt Cochran和妻子到倫敦遊玩，紀念他們結婚25年，另外受傷的一名75歲男性，今天已經因傷重不治。

(中時電子報)