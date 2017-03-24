門突開女學生墜落遭輾斃 檢方勘驗客運

蘇姓女學生23日下午搭基隆客運（圖）時，後車門突然打開，蘇女跌落遭輾斃，基隆地檢署檢察官24日上午8時，將前往瑞芳警分局交通分隊對面的停車場勘驗客運。（資料照片）中央社記者王朝鈺攝 106年3月24日

蘇姓女學生昨天下午搭客運時後車門突然打開，蘇女跌落遭輾斃，基隆地檢署檢察官今天上午8時，將前往瑞芳警分局交通分隊對面的停車場勘驗客運。

檢方除將調閱相關證人和駕駛筆錄外，也將勘驗車體，確認後車門是否故障，同時也將調閱行車紀錄器內的紙盤速度表，釐清駕駛當時是否速度過快等。

警方調查，就讀碇內國中9年級的蘇女，昨天下午放學後，與2名同校同年級的女學生，搭乘基隆客運1062車次要回到瑞芳區大寮路附近住家，下午5時多，客運行經台二丁線7.3公里處時，站在右側後門的蘇女，正和2名女學生打鬧嬉戲。

此時，客運正巧經過一處大轉彎，其中1名女學生推了蘇女一把，車門竟突然打開，左手握著上方門把的蘇女當場摔出車外，一旁的妹妹見狀想拉住蘇女，但卻為時已晚，蘇妹也差點跟著掉下車，幸虧及時抓住門桿才逃過一劫，蘇女只差一站，就能平安返家，但卻從此天人永隔。

案發後，警方也對37歲的陳姓駕駛實施酒測，酒測值為0。陳男表示，當時已過大寮站，號誌才剛轉為綠燈，車速不快，真的不曉得為什麼會發生，只聽到有女學生大喊「有人掉下去了」，他趕緊煞車，無奈為時已晚，「當下我快哭了」。

家屬昨天下午聽聞噩耗趕抵現場，蘇父癱坐在地焚燒紙錢哭喊「妹妹快回來」，親友見蘇女遺體散落四處，更是傷心欲絕，「連頭都不見了，軀體也支離破碎」，還數度拜託殯葬業者小心撿拾，盼能完整拼湊遺體，場面哀戚，令人鼻酸。

據了解，蘇女是家中長女，還有1名妹妹，母親是越南籍，蘇父則以開貨車為生，家境小康，父母離婚後，蘇女跟著父親一起生活。

碇內國中校長王淑芬表示，蘇女總是盡心負責，老師交辦的事也能如期如實完成，成績更是名列前茅，學校將盡全力協助家屬善後，今天也會在學校安排悲傷輔導，並適度舉行全校性輔導，除對蘇女表達哀悼外，同時教育學生行的安全。1060324

(中央社)