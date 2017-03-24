前總統成階下囚？南韓檢方：朴槿惠的命運 關鍵在…
因閨密風波遭彈劾下台的南韓總統朴槿惠日前首度以犯罪嫌疑人身份，接受檢方調查，經過長達14小時的詢問後於昨（22日）清晨獲准離開返家。然南韓檢察廳有關人士表示，朴槿惠被檢方指控的13項罪嫌中，受賄罪將成最大爭議，其中如三星集團向崔順實提供的資金和，能否被視為「賄金」，是決定朴槿惠命運的關鍵。
南韓「閨密門案」雪球越滾越大！繼崔順實、三星集團少東李在鎔遭起訴後，南韓憲法法院於3月10日已8比0全員表決通過對於總統朴槿惠的彈劾案，首位南韓女總統朴槿惠竟也是該國遭彈劾案第一位下台的總統，也是南韓第四位因為貪汙醜聞遭調查或監禁的前總統。
朴槿惠面臨多達13項指控，包括與閨蜜「崔順實」串通，施壓財團捐款給支持她的基金會，另也被控濫權。據《韓聯社》報導，朴槿惠遭檢方約談時一再否認所有指控，然南韓檢方認為情節重大，怕有湮滅證據之虞，據悉，檢方認真考慮向法院聲請逮捕令。
已成為犯罪嫌疑人的前總統朴槿惠的命運會如何呢？從朴槿惠被檢方指控的13項罪嫌中，其中「受賄罪」將成最大爭議。
朴槿惠是否與「閨密」崔順實共謀收受三星集團430億韓元賄賂外，強迫各大企業向崔掌控的Mir財團與K體育財團出資774億韓元，財團「捐款」是否被視為賄金，將決定朴槿惠命運的關鍵。
如一旦「受賄罪」成立，據南韓法律，若受賄規模超過1億韓元（約台幣300萬元），將被判處無期徒刑或10年以上有期徒刑甚至無期徒刑。
朴槿惠遭罷免後，南韓中央選舉管理委員會主委宣布，最晚於5月9日前舉辦總統大選，公平公正地選出繼位者。在這段期間內，朴槿惠勢必還會受到檢方約談，南韓政壇的一舉一動仍是國際注目焦點。
(中時電子報)
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