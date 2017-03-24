早餐店喋血 老闆持麵包刀刺傷妻女後自戕

又見人倫悲劇！基隆市一名早餐店老班今天上午清晨6時許，疑似與家人發生爭執，竟持麵包刀刺傷老婆、女兒後，再持刀自戕，最後三人全身是血倒臥在店內嚇壞經過民眾，立即報警處理，當警消趕抵將3人送往基隆長庚醫院救治，警方目前已介入調查。

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