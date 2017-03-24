加強打擊仿冒 亞馬遜網站擴大品牌登記
為加強打擊仿冒品，亞馬遜網站將先前推出的「品牌登記」實驗計畫擴大，開放供更多品牌加入，下個月起若發現有賣仿冒品，將可更迅速展開產品下架、關閉賣家帳號等處理。
亞馬遜網站（Amazon）的「品牌登記」（Brand Registry）實驗計畫，原本只開放給極少數具有高知名度的品牌參加。這些廠商向亞馬遜辦理品牌登記之後，讓亞馬遜更方便辨識商品究竟是真是假，一旦發現仿冒品便採取下架、關閉賣家帳號的因應措施。
亞馬遜市集（Amazon Marketplace）副總裁法瑞西（Peter Faricy）宣布，「品牌登記」計畫如今將進一步擴大實施範圍，開放給更多品牌加入登記。
法瑞西指出，從今年4月開始，任何品牌都可以在「品牌登記」的北美地區，為自家廠牌的商標以及智慧財產權辦理註冊，今後如果有仿冒品被消費者檢舉，或者被亞馬遜以及廠商發現，亞馬遜便可以迅速進行下架以及關閉賣家帳號的因應處理。
另一方面，亞馬遜還計劃推出訂名為「透明」（Transparency）的反仿冒計畫，透過制定特殊編碼的方式，方便消費者查證購買到的商品到底是否為真品。
近年來，亞馬遜網站對於防止仿冒品氾濫，祭出越來越多反制措施。
從2016年8月起，亞馬遜就推出名稱為「品牌守門」（Brand Gating）措施，對於某些販賣特定知名品牌商品的賣家，必須繳交一筆不得退款的保證金，並要求賣家提供向正牌廠商購買的收據，證實這些商品確為真貨。
賣家必須繳交給亞馬遜保證金，價格最高為每個品牌1500美元。亞馬遜網站希望透過這項計畫，讓販賣仿冒的耐吉（Nike）、 阿迪達斯（Adidas）、孩之寶（Hasbro）等品牌的不肖賣家逐漸從亞馬遜網站遭到淘汰。1060324
(中央社)
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