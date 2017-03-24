德國科學家啟動世界最大人工太陽

一名工程師正在調整這個實驗的聚光燈。(美聯社)

一名工程師正在調整這個實驗的聚光燈。(美聯社)

德國科學家今啟動世界最大、可產生比地球上的自然光線強1萬倍的人工太陽，希望能夠發展對環境友善的氫(Hydrogen)能源。

根據英國《衛報》(Guardian)報導，德國航空太空中心(German Aerospce Center)的研究主任Bernard Hoffschmidt表示，科學家正在該中心一個輻射防護艙中進行這項實驗。科學家架設了149個、可以製造出比自然光線強1萬倍光的強力聚光燈。

這些燈都聚焦在同一點時，它們的光線可產生出約3,500度的高溫，相當於高爐溫度的2到3倍。Hoffschmidt說，如果這些燈都打開的時候有人走進這個艙，就會被直接燒傷。

科學家希望能夠透過這個實驗，來找出如何利用濃縮的自然陽光來產生化學反應、從水蒸氣中抽取出氫，氫能源可用作飛機和汽車的燃料。

但目前這個實驗需要大量的能源，開啟這些聚光燈會耗掉一個四人家庭約一年的用電量，科學家希望未來可用自然太陽光、以零排碳量的方式製造出氫能。Hoffschmidt表示全球氣候變遷正在加速，因此極需加速創新。

(中時電子報)