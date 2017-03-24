3月24日各報頭版要聞

《中國時報》焦點要聞

●世棒經典賽 美首度封王

第4屆世界棒球經典賽23日在洛杉磯道奇球場落幕，地主美國隊攻守俱佳，以8比0完封波多黎各，隊史首度封王，也圓了在這項頂級賽事的冠軍夢；波隊則中止7連勝，連兩屆屈居亞軍。美國隊史卓曼（Marcus Stroman）先發6局僅被擊出1支安打，獲選為本屆MVP。

●林全沒特別喜歡彭淮南 彭：正常

行政院長林全昨大陣仗召開記者會，說明蔡政府執政近1年來最重要提振經濟政策的「前瞻基礎建設計畫」，卻被媒體追問，外傳前瞻計畫是由央行總裁彭淮南向蔡英文總統所建議，是否因此不喜歡彭總裁？林揆澄清表示，「我沒有不喜歡彭淮南，也沒有把他當成非常喜歡的人，他的建議也沒有不聽」。

●伊斯蘭孤狼行凶 IS宣稱策動

英國倫敦國會大廈區22日下午驚傳恐怖攻擊，據信隻身犯案的歹徒持刀砍倒警察，再開車朝國會大樓疾馳衝撞路人，最後遭警擊斃，造成4死逾40傷。英相梅伊證實，嫌犯在英國出生，幾年前曾遭警方和軍情五處（MI5）調查。伊斯蘭恐怖聖戰組織「伊斯蘭國」（IS），23日則坦承犯案。

《蘋果日報》焦點要聞

●逆子怒砍虎爸 考上醫科不給讀 迷電玩被碎念

新北市一名去年考上高雄醫大的學生，因父母擔心他沉迷電玩，且離家太遠無法看管，要求兒子重考；兒子大前天在家自習因打電玩，遭母怒斥：「我給你這麼好的環境，你卻這樣！」兒子越想越氣，決定打母親洩憤，前天其父返家時，他竟持刀追砍父親，其父被砍到滿身是血。他被捕後依殺人未遂罪送辦，其父才懊悔自責給兒子壓力太大「我真的不怪兒子！」專家說，逆子砍父固然可惡，但父母也該檢討管教方式造成孩子痛苦。

●恐怖公車門 一碰就開 國中女摔車外輾斃

新北市發生公車輾斃乘客的罕見意外！基隆客運一輛公車昨行經瑞芳時，2名女國中生在車上站立打鬧嬉戲，未料推玩用力過猛，15歲女國中生被推撞右側門後，車門應聲打開，女國中生瞬間摔出車外，慘遭公車右後輪輾爆頭慘死，推人女同學在警局自責痛哭，死者父親則跌坐在地，哭喊「女兒趕緊回來」，痛罵基隆客運害死乖女兒。檢警為究責，正追查公車右側門結構是否有問題。

●農藥殘留放寬 綠委齊轟「罔顧健康」

衛福部食藥署日前公布「農藥殘留容許量標準」，其中「氟派瑞」不只獨步全球開放茶葉使用，殘容量6ppm也遠高於國際標準，8位執政黨立委昨出面痛批政府罔顧民眾健康，要求嚴禁放寬。農委會官員說，是因農業藥者提出申請，但6ppm經實驗後訂定，一切合乎程序。衛福部官員則說，針對外界疑慮，今將找學者專家開會討論。

《聯合報》焦點要聞

●試院激辯5小時 退休所得替代率翻案放寬

考試院全院審查會昨進行「公務人員退休撫卹法草案」最後一輪審查，通過十八趴優惠存款至遲分六年逐步廢除，所得替代率逐年自百分之八十降至百分之七十（任職年資三十五年），較年改國是會議版本百分之七十五降為百分之六十放寬。

●再過2天 香港新一屆特首是她？他？

再過兩天，香港將選出新一屆行政長官，選情升溫。北京支持的林鄭月娥普遍受看好，但聲望極高的曾俊華也有機會。香港泛民派領袖梁家傑表示，曾俊華過去擔任財政司長做得很好，從這幾個月來的競選過程中可知，曾俊華是個用心的人，泛民派決定支持建制內的曾俊華，是著眼香港的未來；泛民認為曾俊華若能當選，香港才有機會大換班，呈現新氣象。

●修法前偷渡？ 亞泥礦權展延20年

立法院經濟委員會本周一才宣示將修正礦業法，並通過臨時提案，修法完成前，經濟部礦務局暫停核可礦權展延半年。但民眾立刻向環保團體爆料，亞洲水泥早已在十四日取得經濟部核可的礦權展延，且一延就廿年；多位民進黨立委、環團昨批經濟部、礦務局打了立院一巴掌，立委林淑芬痛罵，民進黨政府一面說看見台灣、一邊卻立刻蓋章給亞泥展延礦權，跟國民黨有什麼不同。

《自由時報》焦點要聞

●種苗界龍頭 上百機密「種子父母本」遭竊

農友種苗公司遭現職與離職員工勾結，盜取了公司市值兩千多萬的上百種專業種子「父母本」，一旦這些種子流至海外或中國，將嚴重衝擊台灣農業。農友種苗公司係由「西瓜大王」陳文郁在民國五十七年創立，他畢生致力於建立「種原庫」，收集了十餘萬種來自台灣本土與世界各地的種子，歷來已育成超過六百種各式蔬果享譽海內外，包括知名的無子西瓜、黃皮紅肉的「黛安娜」西瓜以及聖女小番茄等，是國內最大規模的種子生產廠商。

●黨產會：威權統治取得財產 屬於全民

行政院黨產會今將針對國民黨取得轉帳撥用日產進行聽證，認定是否應移轉為國有或追徵價額。國民黨昨搶先出招，指當年取得的日產轉帳於法有據，完全是根據訓政時期國防最高委員會的決議；黨產會對此回應說，聽證會就是要釐清，當時應屬國家的財產到底哪裡去了。

●3000元註冊​「藍眼淚」 食品茶飲付錢才能用

近幾年極限火紅的​「藍眼淚」吸引民眾爭相赴馬祖追淚，民眾紀建鵬看準「藍眼淚」龐大商機，前年就向經濟部智慧財產局申請商標註冊「藍眼淚」三個字，期限十年，並在馬祖資訊網發文，要馬祖人注意侵權問題，在網路上被罵翻天，紀男在討論區回應說：「有錢人和你想的不一樣，請尊重商標權。」

(中時電子報)