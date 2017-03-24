中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

3月24日各報頭版要聞

中時電子報
／編輯整理
點閱539
我要評比
10/10
3月24日各報頭版要聞
3月24日各報頭版要聞
焦點要聞
《中國時報》焦點要聞

●世棒經典賽 美首度封王

第4屆世界棒球經典賽23日在洛杉磯道奇球場落幕，地主美國隊攻守俱佳，以8比0完封波多黎各，隊史首度封王，也圓了在這項頂級賽事的冠軍夢；波隊則中止7連勝，連兩屆屈居亞軍。美國隊史卓曼（Marcus Stroman）先發6局僅被擊出1支安打，獲選為本屆MVP。

●林全沒特別喜歡彭淮南 彭：正常

行政院長林全昨大陣仗召開記者會，說明蔡政府執政近1年來最重要提振經濟政策的「前瞻基礎建設計畫」，卻被媒體追問，外傳前瞻計畫是由央行總裁彭淮南向蔡英文總統所建議，是否因此不喜歡彭總裁？林揆澄清表示，「我沒有不喜歡彭淮南，也沒有把他當成非常喜歡的人，他的建議也沒有不聽」。

●伊斯蘭孤狼行凶 IS宣稱策動

英國倫敦國會大廈區22日下午驚傳恐怖攻擊，據信隻身犯案的歹徒持刀砍倒警察，再開車朝國會大樓疾馳衝撞路人，最後遭警擊斃，造成4死逾40傷。英相梅伊證實，嫌犯在英國出生，幾年前曾遭警方和軍情五處（MI5）調查。伊斯蘭恐怖聖戰組織「伊斯蘭國」（IS），23日則坦承犯案。

焦點要聞
《蘋果日報》焦點要聞

●逆子怒砍虎爸 考上醫科不給讀 迷電玩被碎念

新北市一名去年考上高雄醫大的學生，因父母擔心他沉迷電玩，且離家太遠無法看管，要求兒子重考；兒子大前天在家自習因打電玩，遭母怒斥：「我給你這麼好的環境，你卻這樣！」兒子越想越氣，決定打母親洩憤，前天其父返家時，他竟持刀追砍父親，其父被砍到滿身是血。他被捕後依殺人未遂罪送辦，其父才懊悔自責給兒子壓力太大「我真的不怪兒子！」專家說，逆子砍父固然可惡，但父母也該檢討管教方式造成孩子痛苦。

●恐怖公車門 一碰就開 國中女摔車外輾斃

新北市發生公車輾斃乘客的罕見意外！基隆客運一輛公車昨行經瑞芳時，2名女國中生在車上站立打鬧嬉戲，未料推玩用力過猛，15歲女國中生被推撞右側門後，車門應聲打開，女國中生瞬間摔出車外，慘遭公車右後輪輾爆頭慘死，推人女同學在警局自責痛哭，死者父親則跌坐在地，哭喊「女兒趕緊回來」，痛罵基隆客運害死乖女兒。檢警為究責，正追查公車右側門結構是否有問題。

●農藥殘留放寬 綠委齊轟「罔顧健康」

衛福部食藥署日前公布「農藥殘留容許量標準」，其中「氟派瑞」不只獨步全球開放茶葉使用，殘容量6ppm也遠高於國際標準，8位執政黨立委昨出面痛批政府罔顧民眾健康，要求嚴禁放寬。農委會官員說，是因農業藥者提出申請，但6ppm經實驗後訂定，一切合乎程序。衛福部官員則說，針對外界疑慮，今將找學者專家開會討論。

焦點要聞
《聯合報》焦點要聞

●試院激辯5小時 退休所得替代率翻案放寬

考試院全院審查會昨進行「公務人員退休撫卹法草案」最後一輪審查，通過十八趴優惠存款至遲分六年逐步廢除，所得替代率逐年自百分之八十降至百分之七十（任職年資三十五年），較年改國是會議版本百分之七十五降為百分之六十放寬。

●再過2天 香港新一屆特首是她？他？

再過兩天，香港將選出新一屆行政長官，選情升溫。北京支持的林鄭月娥普遍受看好，但聲望極高的曾俊華也有機會。香港泛民派領袖梁家傑表示，曾俊華過去擔任財政司長做得很好，從這幾個月來的競選過程中可知，曾俊華是個用心的人，泛民派決定支持建制內的曾俊華，是著眼香港的未來；泛民認為曾俊華若能當選，香港才有機會大換班，呈現新氣象。

●修法前偷渡？ 亞泥礦權展延20年

立法院經濟委員會本周一才宣示將修正礦業法，並通過臨時提案，修法完成前，經濟部礦務局暫停核可礦權展延半年。但民眾立刻向環保團體爆料，亞洲水泥早已在十四日取得經濟部核可的礦權展延，且一延就廿年；多位民進黨立委、環團昨批經濟部、礦務局打了立院一巴掌，立委林淑芬痛罵，民進黨政府一面說看見台灣、一邊卻立刻蓋章給亞泥展延礦權，跟國民黨有什麼不同。

焦點要聞
《自由時報》焦點要聞

●種苗界龍頭 上百機密「種子父母本」遭竊

農友種苗公司遭現職與離職員工勾結，盜取了公司市值兩千多萬的上百種專業種子「父母本」，一旦這些種子流至海外或中國，將嚴重衝擊台灣農業。農友種苗公司係由「西瓜大王」陳文郁在民國五十七年創立，他畢生致力於建立「種原庫」，收集了十餘萬種來自台灣本土與世界各地的種子，歷來已育成超過六百種各式蔬果享譽海內外，包括知名的無子西瓜、黃皮紅肉的「黛安娜」西瓜以及聖女小番茄等，是國內最大規模的種子生產廠商。

●黨產會：威權統治取得財產 屬於全民

行政院黨產會今將針對國民黨取得轉帳撥用日產進行聽證，認定是否應移轉為國有或追徵價額。國民黨昨搶先出招，指當年取得的日產轉帳於法有據，完全是根據訓政時期國防最高委員會的決議；黨產會對此回應說，聽證會就是要釐清，當時應屬國家的財產到底哪裡去了。

●3000元註冊​「藍眼淚」 食品茶飲付錢才能用

近幾年極限火紅的​「藍眼淚」吸引民眾爭相赴馬祖追淚，民眾紀建鵬看準「藍眼淚」龐大商機，前年就向經濟部智慧財產局申請商標註冊「藍眼淚」三個字，期限十年，並在馬祖資訊網發文，要馬祖人注意侵權問題，在網路上被罵翻天，紀男在討論區回應說：「有錢人和你想的不一樣，請尊重商標權。」

(中時電子報)

關鍵字：世界棒球經典賽前瞻基礎建設計畫林全彭淮南基隆客運氟派瑞所得替代率香港特首農友種苗藍眼淚
點閱539
我要評比
10/10
好友人數
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。