巴西黑心肉醜聞影響外銷 JBS停產3天
巴西爆出黑心肉貪腐機制醜聞後，冷凍食品集團JBS宣布國內36個牛肉生產單位其中33個，將從23日至25日暫停作業，調整產量，以適應多國對巴西肉類進口設限的措施。
巴西聯邦警察17日揭發農牧供應部稽查專員涉嫌參與違規稽查冷凍食品工廠和釋出許可證的貪汙機制後，中國大陸和歐洲聯盟等多個國家和地區先後決定暫停購買巴西肉類，導致過去幾天巴西肉類出口大幅衰退。
JBS生產牛肉的南美共同市場單位，去年40%的收入來自外銷，約達巴西幣115億元。
JBS集團位於巴拉納州拉巴（Lapa）市的Seara品牌冷凍食品工廠，是聯警調查衛生檢驗認證過程犯下違規行為的單位之一。
除了Seara外，JBS還負責生產Friboi和Swift品牌產品。
巴西爆出黑心肉貪腐機制醜聞後，JBS集團即表示，不會容忍員工的不當行為，且將採取所有因應措施。
下星期，JBS集團旗下所有單位將恢復運作，但生產力將縮減35%。
巴西農牧供應部指出，今年2月南馬度格羅索（Mato Grosso do Sul）州平均屠宰24萬9276頭牛，JBS占其中11萬9211頭，幾達該州產量的一半。1060324
(中央社)
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