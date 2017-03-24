GPS報錯路 女大學生大峽谷迷失5天

一名24歲的德州女大學生，由於GPS衛星導航系統報錯路，手機又失聯的情況下，在大峽谷整整迷路五天。獲救之後接受訪問時，她以「極度恐慌」描述這段經驗。

24歲的凡西克（Amber Vanhecke）在德州丹頓（Denton）就讀大學，女童軍出身的她非常喜愛大自然，曾自己一人造訪多處美國國家公園，包括黃石公園、優勝美地（Yosemite）國家公園等。

趁著春假期間，凡西克上週獨自啟程，開車前往大峽谷。她除了在臉書宣布自己的行程，還帶了一些飲水與乾糧。結果，在大峽谷南緣地帶，由於GPS導航出錯，讓她轉入了不該轉彎的路段，因此進入了越來越險峻的山區。

她今天接受美國廣播公司（ABC）訪問時表示，GPS把她從公路指引到一條小徑，後來甚至走到根本不是路的地方，四周長滿了雜草與仙人掌，後來GPS故障，而且她的車子也沒油了。

凡西克回憶說：「從那一刻開始，我整個人陷入極度恐慌。」

她說，迷路的第二天，她用車上的物品做了「SOS」求救標示，也點火做為求救信號，希望有直升機或輕航機在空中經過時可以看到。

到了第四天的時候，有輛卡車從遙遠的地方經過，凡西克說，她努力奔跑，希望追上卡車，「但他們聽不到我的喊叫，也沒看到我。」

凡西克說，第五天早晨醒來時，突然有一種充滿希望的感覺，她決定棄車步行，尋找手機訊號接收得到的地點。

她說，每走幾分鐘，就試著撥打911報案電話，大約走了17多公里，電話終於撥通了，只不過後來訊號中斷，而且再也無法撥通。

她表示，當時決定走回車子，希望911報案中心能從她的簡短通話當中，查出她的所在地點。

總共迷失119個小時之後，凡西克終於在17日被搜救人員尋獲。搜救直升機從空中看到了她的車子，車旁還擺著她用石頭排成的求救字樣。

亞利桑那州公共安全局空中搜救小組成員涅維斯（Jonah Nieves）說：「她做了很多讓自己得以生存的事情。」

由於過度日曬加上嚴重脫水，凡西克被緊急送醫，所幸並無大礙。出院之後，她又恢復了原本就計劃好的旅遊行程。

被問到如何能存活下來？凡西克說：「因為我還有很多事情要做。」

她表示，絕對不能放下爸媽與妹妹，「我覺得我這輩子還有好多未完成的事情，我不想放棄。」1060324

(中央社)