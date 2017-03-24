墾丁春吶4月登場！跟在地解說員訪飛魚、尋迷幻蘑菇
墾丁地區的春天吶喊即將在下個月初登場，這一年一度的盛事，是許多愛好音樂人朝聖的日子。除了春吶之外，恆春半島的社區生態旅遊也一起同步登場。可以在港口社區體驗漁民在當季搶鮮的飛魚祭典，也可以到永靖社區，跟著解說員尋找迷幻蘑菇，歡迎有興趣的朋友來南台灣一遊。。
位於滿州鄉的港口社區每到春天就是飛魚季節，當地居民駕著漁船出海捕撈著當季的辛勞，在海風吹拂下，漁民們將豐收的魚獲帶回魚市，此起彼落的熱鬧叫賣聲，讓人感受特殊且溫暖的人情味。
在這小村莊裡，這份融合海水味和漁獲的喜悅，社區夥伴希望能與大家分享，因此特別安排了飛魚季才有的專屬行程，遊程中可以體驗製作飛魚乾、大船入港迎飛魚、曝曬飛魚干的樂趣，可以體會到漁民的辛苦與喜悅，喜歡體驗不同風土民情的你絕對不容錯過。
去年加入生態旅遊行列的永靖社區，在推廣行程「茂伯送信」的資源調查中發現祼蓋菇，只有下雨過後才會出現，據說食用會產生看見繽紛多彩世界的幻覺，現在因環境變遷已不多見，因此社區解說員想帶大家去親眼一睹「迷幻蘑菇」的真面目。
港口社區推出飛魚季套裝遊程的活動時間為4月到5月間的週末。永靖社區的迷幻魔菇之旅辦理時間為4月1和2日兩個梯次。
歡迎清明連假到墾丁遊玩的朋友，除了享受春吶的音樂之美，也來參加社區生態旅遊，透過在地解說員的導覽，大家可以認識南島不同的體驗活動，帶走美好的新回憶。
(中時電子報)
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