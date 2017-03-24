昔日熱門影集金剛戰士 原班人馬再合體

1993年首播便引起全球青少年喜愛的科幻影集「金剛戰士 」（Mighty Morphin Power Rangers），當年演出男星在新的電影版首映會再度合體，成為媒體焦點。

拍片預算逾1億美元，由狄恩伊斯拉利特（Dean Israelite）執導的電影版「金剛戰士」（Power Rangers）24日將於北美地區首映，而20多年前電視影集「金剛戰士 」原班人馬，22日在電影首映會上一同亮相，成為鎂光燈捕捉焦點。

當年在「金剛戰士」中飾演紅衣戰士的男星奧斯汀約翰（Austin St. John）如今已41歲，今年將有多部電影新作推出。當年扮演黑衣戰士的華特瓊斯（WalterJones）現年46歲，去年曾在「星艦迷航記：派克艦長」（Star Trek: Captain Pike）電影中亮相。

飾演綠衣戰士的傑森大衛法蘭克（Jason David Frank）現年43歲，新版「金剛戰士」電影將有他的客串。當年的藍衣戰士大衛約斯特（David Yost）今年48歲，與華特瓊斯都已敲定加入今年將開拍的新片「The Order」。

奧斯汀約翰、華特瓊斯以及大衛約斯特是1993年首播就加入的演出陣容，傑森大衛法蘭克則是到了第一季後期才加入。

當年飾演粉紅衣戰士的艾美喬強森（Amy Jo Johnson）現年46歲，已是一個孩子的媽。她雖然沒有和昔日夥伴一起走紅地毯，但在接受媒體訪問時表示，跟當年劇組人員都是好朋友，「我跟大衛約斯特是摯友，平常也都有跟傑森大衛法蘭克聯絡。但華特瓊斯、奧斯汀約翰則是多年不見，這次能再碰面真的很棒。」

曾在「金剛戰士 」中飾演黃衣戰士的越南裔女星莊端（Thuy Trang，譯音），2001年在舊金山車禍死亡，得年27歲。1060324

(中央社)