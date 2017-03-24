昔日熱門影集金剛戰士 原班人馬再合體
1993年首播便引起全球青少年喜愛的科幻影集「金剛戰士 」（Mighty Morphin Power Rangers），當年演出男星在新的電影版首映會再度合體，成為媒體焦點。
拍片預算逾1億美元，由狄恩伊斯拉利特（Dean Israelite）執導的電影版「金剛戰士」（Power Rangers）24日將於北美地區首映，而20多年前電視影集「金剛戰士 」原班人馬，22日在電影首映會上一同亮相，成為鎂光燈捕捉焦點。
當年在「金剛戰士」中飾演紅衣戰士的男星奧斯汀約翰（Austin St. John）如今已41歲，今年將有多部電影新作推出。當年扮演黑衣戰士的華特瓊斯（WalterJones）現年46歲，去年曾在「星艦迷航記：派克艦長」（Star Trek: Captain Pike）電影中亮相。
飾演綠衣戰士的傑森大衛法蘭克（Jason David Frank）現年43歲，新版「金剛戰士」電影將有他的客串。當年的藍衣戰士大衛約斯特（David Yost）今年48歲，與華特瓊斯都已敲定加入今年將開拍的新片「The Order」。
奧斯汀約翰、華特瓊斯以及大衛約斯特是1993年首播就加入的演出陣容，傑森大衛法蘭克則是到了第一季後期才加入。
當年飾演粉紅衣戰士的艾美喬強森（Amy Jo Johnson）現年46歲，已是一個孩子的媽。她雖然沒有和昔日夥伴一起走紅地毯，但在接受媒體訪問時表示，跟當年劇組人員都是好朋友，「我跟大衛約斯特是摯友，平常也都有跟傑森大衛法蘭克聯絡。但華特瓊斯、奧斯汀約翰則是多年不見，這次能再碰面真的很棒。」
曾在「金剛戰士 」中飾演黃衣戰士的越南裔女星莊端（Thuy Trang，譯音），2001年在舊金山車禍死亡，得年27歲。1060324
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。