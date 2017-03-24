倫敦恐攻一瞬間 台灣背包客現場直擊

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英國國會昨天發生恐怖攻擊事件，74年次的台灣背包客Aaron當時人正來到倫敦著名地標大笨鐘（Big Ben），目睹驚恐一瞬間。

Aaron今天下午接受中央通訊社專訪表示，22日倫敦天氣陰冷，他在白金漢宮附近遊覽，沿途拍照，下午2時27分晃到白廳，和騎馬的守衛自拍後，打算去看看著名的大笨鐘。

他信步來到國會大廈西敏宮，終於看到大笨鐘，拿起手機先來拍張照，時間是下午2時40分。

在Aaron視線外的西敏橋，這時52歲的凶嫌馬樹德（Khalid Masood）已經開著灰色現代SUV，高速撞倒數十名行人，造成正要去接女兒放學的43歲媽媽佛拉德（Aysha Frade），以及和妻子美莉莎（Melissa）來歐洲慶祝結婚25週年的美國遊客柯克蘭（Kurt Cochran）身亡。

馬樹德開著車撞上西敏宮柵欄，接著持刀徒步繞到大門闖入，持刀刺傷48歲的警員巴默（Keith Palmer）。巴默之後也不幸身亡。

馬樹德逞兇的同時，Aaron人在議會對面，手機轉成攝影模式，正打算拍一段大笨鐘的影片，但從對街突然衝過來10多人，有男有女，個個驚慌失措。

從影片中可看到，有女子忍不住尖叫，提著公事包的男士喃喃說著「Jesus Christ」，這群人穿越馬路後，從議會方向傳出清晰的「砰、砰、砰」3聲槍響。

這是馬樹德遭到英國國防大臣法隆（Michael Fallon）的隨扈持槍近距離開3槍擊中胸膛的聲音。據知，當馬樹德刺傷巴默時，這名隨扈正坐在一旁法隆的公務車裡，因此得以火速制止凶嫌。

根據影片，一輛警車數十秒鐘後來到現場，兩名持槍武裝警察下車衝入國會，但路上汽車仍來來往往。

想搞清楚究竟的Aaron穿越馬路，從柵欄看進去，拍攝到第二段畫面，身著黑色上衣的凶嫌躺在車道上，旁邊圍著一群警察，有人蹲著試圖救治。一旁目擊者對著Aaron解釋，「這人有刀，警察朝他開槍。」

群眾隨後遭警方趕開，Aaron目擊救護直升機不久後降落於議會前方廣場。隨著到場警察越來越多，他表示，也看到附近餐廳的員工被叫到大街上，過濾可疑份子。

Aaron有多次自助旅行經驗，到過土耳其等地。他表示，這次隻身來英、法，本來是擔心法國可能會發生攻擊事件，心想要不要保個險，「沒想到（恐攻）竟然發生在原以為最安全的英國。」1060324

(中央社)