同婚釋憲上午言詞辯論 挺同反同嚴陣以待

司法院大法官會議今天上午將召開憲法法庭，就同志婚姻議題進行辯論。挺同婚、反同婚各陣營，今天都有多場活動，包括行動劇抗議、直播點評。

大法官為審理男同志祁家威、台北市政府所提的同婚釋憲案，憲法法庭將於今天上午9時展開言詞辯論，過程將在司法院網站直播。

挺、反雙方近來動作不斷，台灣同志諮詢熱線近日邀請各界名人舉牌相挺，獲得藝人黃子佼、導演王小棣等人響應。婚姻平權大平台也發起「一人一故事‧寫給大法官」活動，編寫一份份同志被社會與法律排拒、人生無法完成的「權利清單」。

台灣伴侶權益推動聯盟（伴侶盟）理事長許秀雯指出，今天是婚姻平權運動的十字路口，期盼大法官做出明確解釋，保障同志的權益，否則「只是把戰場又丟回立院」。

伴侶盟今天上午8時在司法院舉辦集會，號召民眾「護送」祈家威和律師團進入法庭，隨後在鄰近的「呷米共食廚房」和支持者一起看直播。婚姻平權大平台也有另一場在八德路CLBC的直播活動，號稱有神秘貴賓在現場點評。

反同婚一方也不甘示弱，下一代幸福聯盟（幸福盟）日前請出3位「後同志」訴說心路歷程，呼籲大法官不能僅以「同性戀性傾向先天與否」決定同婚是否違憲，而應思考社會現況和國情，以及對教育、文化帶來的震盪，避免無獨立自主能力的未成年人，淪為慾望下的犧牲品。

台灣宗教團體愛護家庭大聯盟（護家盟）上午8時20分，將在司法院舉辦記者會。秘書長張守一表示，參與言詞辯論6位鑑定人都有很大的偏頗，沒有明確站在反同婚立場的人，是「預設立場」，不公平、不公正、不公義。

幸福盟、護家盟等反同婚團體，今天也將在臉書粉絲頁、網站等管道直播記者會和憲法法庭狀況，讓支持者瞭解言詞辯論的進度。1060324

(中央社)