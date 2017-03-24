美中簽新公報 葛林：風險高也做不到

白宮國安會前亞洲事務資深主任葛林今天表示，美國相當滿意當前和中國及包括台灣在內盟友之間的狀態，相信美中簽署第四公報無法達成，嘗試去簽署會有高度風險。

目前擔任智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲副總裁的葛林（Michael Green），在布魯金斯研究所（Brookings Institution）舉行的「美國新政府的亞洲關係」研討會後接受訪問，提出上述說法。

葛林說，他在白宮5年及小布希（George W. Bush）政府8年期間，雖然出現過這種建議，中方也曾催促，但當時從未想過要簽署第四公報。

他指出原因是，第一公報基本上是中美雙方相互批評的各自聲明，第二公報是美中關係正常化，第三公報像是種交易，處理對台軍售議題。很多人把公報看做像舊金山和約或維也納會議這類條約，但並非如此。

他強調，美中關係具高度流動性，當前局勢比簽訂3項公報時期更複雜，既競爭又合作，這無法用文字來捕捉。

葛林說，美國相當滿意當前和中國及包括台灣在內盟友之間的狀態，相信這（簽署第四公報）無法達成，嘗試去簽署會有高度風險。

葛林回憶，歐巴馬團隊想要推新公報，並在2009年與中方發表聯合聲明時引起強烈反彈，不僅是台灣，印度與日本等國也不滿意，於是撤回簽署的想法，相信簽新公報是行不通的。

此外，美國總統川普（Donald Trump）擬於4月初與中國國家主席習近平會晤，外界質疑雙方可能就北韓、南海、經貿與台灣等議題進行所謂的「大交易」。

葛林以對台灣最糟的狀況分析，即使川普真提出交易，也無法達到，屆時內閣與國會都會反對，國會會立法，這是做不到的。以川普的俄羅斯政策為例，國會還為此通過了經濟制裁法案。1060324

(中央社)