美中簽新公報 葛林：風險高也做不到
白宮國安會前亞洲事務資深主任葛林今天表示，美國相當滿意當前和中國及包括台灣在內盟友之間的狀態，相信美中簽署第四公報無法達成，嘗試去簽署會有高度風險。
目前擔任智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲副總裁的葛林（Michael Green），在布魯金斯研究所（Brookings Institution）舉行的「美國新政府的亞洲關係」研討會後接受訪問，提出上述說法。
葛林說，他在白宮5年及小布希（George W. Bush）政府8年期間，雖然出現過這種建議，中方也曾催促，但當時從未想過要簽署第四公報。
他指出原因是，第一公報基本上是中美雙方相互批評的各自聲明，第二公報是美中關係正常化，第三公報像是種交易，處理對台軍售議題。很多人把公報看做像舊金山和約或維也納會議這類條約，但並非如此。
他強調，美中關係具高度流動性，當前局勢比簽訂3項公報時期更複雜，既競爭又合作，這無法用文字來捕捉。
葛林說，美國相當滿意當前和中國及包括台灣在內盟友之間的狀態，相信這（簽署第四公報）無法達成，嘗試去簽署會有高度風險。
葛林回憶，歐巴馬團隊想要推新公報，並在2009年與中方發表聯合聲明時引起強烈反彈，不僅是台灣，印度與日本等國也不滿意，於是撤回簽署的想法，相信簽新公報是行不通的。
此外，美國總統川普（Donald Trump）擬於4月初與中國國家主席習近平會晤，外界質疑雙方可能就北韓、南海、經貿與台灣等議題進行所謂的「大交易」。
葛林以對台灣最糟的狀況分析，即使川普真提出交易，也無法達到，屆時內閣與國會都會反對，國會會立法，這是做不到的。以川普的俄羅斯政策為例，國會還為此通過了經濟制裁法案。1060324
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。