罵利菁「人妖」遭網友圍剿 侯怡君臉書致歉

侯怡君失言風波，讓她慘遭網友圍剿。(圖/本報系資料照)

利菁與羅霈穎因為「紅鞋案」，讓兩人恩怨再起隔空互槓，未料侯怡君卻無端加入戰局，不僅砲轟利菁炒新聞，更直指「人妖就是人妖」，充滿歧視的言論遭網友圍剿，也讓侯怡君臉書發文致歉「自己絕無輕謾之意」。

侯怡君先是澄清自己不愛炒新聞，只是看完新聞常由感而發說出內心感受，與一般網友沒什麼不同，緊接強調在她心中愛是沒有分性別、年齡之分，不會因為與常人有異而去否定，只是覺得利菁沒必要糾結過去是非對錯，以及為了一句話而存心傷害或霸凌誰。

侯怡君臉書全文。(圖/侯怡君臉書)

對於批評利菁炒新聞，甚至還人身攻擊「人妖就是人妖」，利菁也在臉書公開致歉，表示不應用不雅詞語來形容利菁，更強調本身絕對沒有輕謾之意，但話鋒一轉也提出疑問，當眾人在討論泰國人妖皇后選美時，會覺得提及「人妖」兩字有錯嗎?重點在於文字本身無罪，純粹是用什麼心態賦予它原罪。

最後她則表示在努力過程中難免有傷痛，但卻珍惜這傷痛帶給自己的成長，不過多數網友仍不買帳，痛批她影片中的嘴臉惹人厭，更要求向利菁公開致歉，就連陳沂都不留情面痛批「矯情至極」。

(中時電子報)