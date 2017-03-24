NBA》林書豪復出摘13分 籃網2連勝有望
(09：25更新)前役因為右踝扭傷缺陣的林書豪，24日再次宣告傷癒復出，主場先發遭遇太陽，尋求幫助籃網挑戰本季首度2連勝，目前豪哥先發打了21分21秒，7投3中，7罰進6，拿13分、5助攻與3籃板，籃網打完前3節，暫以19分大幅領先。
(第1節)林書豪一開賽就長傳給自己的最佳搭檔布魯克羅培茲上籃取分，可惜連兩次三分出手沒進，連帶隊友手感跟著欠佳，籃網也遭太陽打出20比5開局，首節幾乎一路處於挨打窘境，雙方打完第1節，身為地主的籃網，意外以22比32落後太陽。
(第2節)懷海德連兩次「三分打」，領籃網打出10比0追平，林書豪在上半場還剩6分51秒上場，先靠2罰中1開張，接著「騙」到3罰俱中機會，並且投進1顆三分球與1個中距離，最後再來兩罰俱中，幫助籃網打完上半場，暫以52比50領先。
(第3節)下半場切換到組織助攻模式的林書豪，跟羅培茲、荷利斯傑佛生、利佛特等隊友，一起擴大領先到9分，豪哥也在此節還剩4分25秒，完成不可思議的失去平衡拋投命中，籃網一度領先太陽來到19分之多，前3節結束，籃網84比65領先太陽。
(中時電子報)
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