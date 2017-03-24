美官員：觀察到北韓可能準備核試活動

我要評比

美國官員今天指出，美軍已觀察到北韓從事的活動，顯示平壤可能正為另一次核試預作準備。

這名要求匿名的國防官員告訴法新社，「在我們觀察（核子）測試的場地，我們看到類似他們（北韓）進行其他試驗前的活動。」

福斯新聞（Fox News）今天稍早報導，北韓目前處於另一次核試的最後準備階段，可能未來幾天就會進行。

福斯新聞引述一名美國官員報導，北韓可能已在東北部豊溪里（Punggye-ri）的測試場附近挖掘新通道。

此外，福斯新聞指出，美國空軍在北韓核試後已派遣一架特殊偵察機前往採集空氣樣本。不過美國空軍不願對此置評。

北韓正尋求發展可攻擊到美國本土的攜帶核彈頭長程飛彈，去年已2度進行核試和多次發射飛彈。

根據美國和南韓消息，北韓昨天試射飛彈，但最終以失敗收場。（譯者：中央社徐睿承）1060324

(中央社)