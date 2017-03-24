美官員：觀察到北韓可能準備核試活動
美國官員今天指出，美軍已觀察到北韓從事的活動，顯示平壤可能正為另一次核試預作準備。
這名要求匿名的國防官員告訴法新社，「在我們觀察（核子）測試的場地，我們看到類似他們（北韓）進行其他試驗前的活動。」
福斯新聞（Fox News）今天稍早報導，北韓目前處於另一次核試的最後準備階段，可能未來幾天就會進行。
福斯新聞引述一名美國官員報導，北韓可能已在東北部豊溪里（Punggye-ri）的測試場附近挖掘新通道。
此外，福斯新聞指出，美國空軍在北韓核試後已派遣一架特殊偵察機前往採集空氣樣本。不過美國空軍不願對此置評。
北韓正尋求發展可攻擊到美國本土的攜帶核彈頭長程飛彈，去年已2度進行核試和多次發射飛彈。
根據美國和南韓消息，北韓昨天試射飛彈，但最終以失敗收場。（譯者：中央社徐睿承）1060324
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。