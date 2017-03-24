同婚釋憲開庭辯 支持群眾前往聲援

同婚釋憲案今上午在憲法法庭公開審理、言詞辯論，聲援團體各自到司法院前聲援。(林偉信攝)

備受矚目的同婚釋憲案，大法官今日上午在憲法法庭公開審理、言詞辯論，聲援團體各自到司法院前聲援，除了聲請人台北市政府代理人及祁家威到庭外，法務部長邱太三也親上火線出庭，代表主管機關陳述立場，至於鑑定人則是由法學教授張文貞、鄧學仁等人擔任。

這次憲法法庭辯論的重點是，婚姻規定是否容許同性結婚？如果是否定的，是否違反憲法保障婚姻自由及平等權，如果立法創設同婚制度是否合憲？由於立法院已表態，將等此次釋憲結果出爐後，再決定修法方向，也因此本件大法官解釋案影響重大。

(中時)