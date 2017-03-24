中市自由國小獲華僑贈球具 練球不再排隊輪用

台中市和平區自由國小因學生人數少，在校學生不分性別、年級，合組一支棒球隊，在資源有限的情形下，努力練球參賽，爭取佳績；旅美華僑廖宜謙獲知後，透過市議員陳政顯協調捐贈二手棒球球具，包括42個手套、48顆球及4枝鋁棒，除完善學生球具裝備外，也期盼藉此鼓勵更多海外華僑響應，造福更多偏鄉學童。

和平區自由國小昨獲得由台中市旅美華僑廖宜謙捐贈的二手棒球球具，棒球隊員、教練在校長劉文魁帶領下出席受贈；市議員陳政顯、教育局主秘方炳坤、新聞局主秘林尚賢、北區文莊里里長劉繼勇等人也到場見證，氣氛溫馨熱鬧。

獲得這批球具，棒球隊長藍佑賢及球員們都相當開心，以往練球由於球具不足，大家要排隊輪流使用，現在有了更多球具，增加練習機會，大家都相當興奮。

劉文魁說，校內學生僅51位，棒球隊自100年成立，不分男女均參加比賽，近年學校棒球隊由一位專任教練帶領，在他引領訓練下，讓學生在課業與運動均衡發展；棒球隊長藍佑賢表現相當優異，獲得最有價值球員，近日更獲得政府補助，將赴美參加美國職棒大聯盟密爾瓦基釀酒人隊舉行的棒球夏令營，學習更豐富的棒球知識與技術。他也相信學生從中不只學到棒球，將學到更好的品格與態度。

劉文魁表示，非常感謝捐贈人廖宜謙、陳議員與劉里長等人協助，完成此樁美事，讓小朋友在練習過程中球具完備，展現更好的成果；他也期盼各界共同投入資源灌溉，讓每個小孩除學習棒球外，也有得以發揮的舞台實踐夢想。

市議員陳政顯感謝捐贈人廖宜謙的善舉，讓學生有效利用球具並善加發揮，在精進課業之餘也能鍛鍊身體，盼未來能帶動更多人捐贈球具；而藉捐贈嘉惠偏鄉學子，協助完善裝備進而組成代表隊，為台中市參賽爭取全國冠軍。

北區文莊里長劉繼勇表示，他與長期旅居美國的捐贈人廖宜謙相識多年，過去在台就讀國小到高中期間熱衷棒球運動，在美國二手商店看到球具，購買蒐集後希望捐贈給學生當作遊戲或訓練使用，希望拋磚引玉讓旅居國外華僑及民眾一同把愛傳播出去；邀請有意願加入行列，共同捐贈球具，如需協助可與市議員陳政顯服務處或里長辦公室聯繫，把愛心傳出去。

(中時)