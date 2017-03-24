蔡政府不認九二共識 企業赴陸快斷氣

蔡英文政府不認九二共識，企業赴陸快斷氣。(資料照，劉宗龍攝)

蔡英文政府上台快滿一年，兩岸關係因為蔡不願承認「九二共識」持續陷入僵局中，現在不只陸客不來，台灣觀光受影響，中華海峽兩岸經貿促進會會長劉嵩祥受訪時表示，政府不認九二共識，讓台灣中小企業赴大陸舉辦展售幾乎快要「斷了氣」，兩岸間的經貿生意，變難之外，還可能隨時中止交易。

過去主要由中華民國對外貿易發展協會邀約台灣業界，每年赴中國大陸舉辦6到8場的台灣名品博覽會，今年傳出僅剩2場，甚至還有停辦傳聞，陸委會表示，活動目前仍在洽談中，並無遭停辦問題，政府也會持續關注相關情勢。

但外界質疑，這次展覽是否因兩岸冷對抗，官方交流機制中斷影響，陸委會主委張小月表示，兩岸經貿過去互補，但隨著全球經濟情勢變遷，現在已是競爭情勢居多。

根據《中評社》報導，劉嵩祥認為兩岸經貿交流情況，比想像還嚴峻，且貿協董事長換成黃志芳後，大陸幾乎把「門」給關了。除了精品展外，台灣傳統（公）協會申請赴陸辦展，資源也限縮嚴重。

以前赴陸辦大型展覽，一般申請「台灣形象館」，配50至80個攤位，送陸審通常沒問題，現在審批不見得會給你攤位。劉嵩祥表示關鍵就在蔡英文迄今不承認九二共識，以往大陸官方幫到底的強力推銷，現在通通都沒有了。中小企業少了大陸市場，不可能撐太久。

大陸台企聯會長王屏生過去也曾說到，兩岸陷入僵局，將對台商的經營產生消極影響，最終削弱台灣經濟競爭力。大陸有約10萬家台企，背後涉及3~4百萬台灣人口，台商在陸有得天獨厚的優勢，蔡政府的「新南向政策」不過是捨近求遠，捨大就小，帶來的傷害只會由人民埋單。

(中時電子報)