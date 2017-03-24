蔡政府不認九二共識 企業赴陸快斷氣
蔡英文政府上台快滿一年，兩岸關係因為蔡不願承認「九二共識」持續陷入僵局中，現在不只陸客不來，台灣觀光受影響，中華海峽兩岸經貿促進會會長劉嵩祥受訪時表示，政府不認九二共識，讓台灣中小企業赴大陸舉辦展售幾乎快要「斷了氣」，兩岸間的經貿生意，變難之外，還可能隨時中止交易。
過去主要由中華民國對外貿易發展協會邀約台灣業界，每年赴中國大陸舉辦6到8場的台灣名品博覽會，今年傳出僅剩2場，甚至還有停辦傳聞，陸委會表示，活動目前仍在洽談中，並無遭停辦問題，政府也會持續關注相關情勢。
但外界質疑，這次展覽是否因兩岸冷對抗，官方交流機制中斷影響，陸委會主委張小月表示，兩岸經貿過去互補，但隨著全球經濟情勢變遷，現在已是競爭情勢居多。
根據《中評社》報導，劉嵩祥認為兩岸經貿交流情況，比想像還嚴峻，且貿協董事長換成黃志芳後，大陸幾乎把「門」給關了。除了精品展外，台灣傳統（公）協會申請赴陸辦展，資源也限縮嚴重。
以前赴陸辦大型展覽，一般申請「台灣形象館」，配50至80個攤位，送陸審通常沒問題，現在審批不見得會給你攤位。劉嵩祥表示關鍵就在蔡英文迄今不承認九二共識，以往大陸官方幫到底的強力推銷，現在通通都沒有了。中小企業少了大陸市場，不可能撐太久。
大陸台企聯會長王屏生過去也曾說到，兩岸陷入僵局，將對台商的經營產生消極影響，最終削弱台灣經濟競爭力。大陸有約10萬家台企，背後涉及3~4百萬台灣人口，台商在陸有得天獨厚的優勢，蔡政府的「新南向政策」不過是捨近求遠，捨大就小，帶來的傷害只會由人民埋單。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。