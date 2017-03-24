烈嶼遊客中心整修 暫停開放

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金門國家公園烈嶼遊客中心現有塑木地板因多處損壞，不堪使用，為提供遊客良好遊憩空間，金門國家公園管理處斥資規劃辦理遊客中心及周邊環境整修工程。封館到9月底。中央社記者黃慧敏攝 106年3月24日

金門國家公園烈嶼遊客中心現有塑木地板因多處損壞，不堪使用，為提供遊客良好遊憩空間，金門國家公園管理處斥資規劃辦理遊客中心及周邊環境整修工程。封館到9月底。

金門國家公園管理處表示，這項工程已經施工，預定9月底前完工；施工期間烈嶼遊客中心封館，暫停開放，造成遊客與民眾參訪不便，敬請見諒。

不過，施工範圍不影響遊客中心隔鄰的九宮坑道使用，九宮坑道仍維持開放參觀，歡迎遊客參訪。1060324

(中央社)