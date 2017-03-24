兩岸和好要儘快 學者：川習會後台灣還有戲唱？
目前中日、中韓關係陷入僵局，政大外交系教授兼系主任劉德海提醒，現在正是兩岸關係修復的最佳時機，他呼籲蔡政府要掌握機會，否則4月川習會後，中美關係確定，韓國總統改選後可能與中方修好，屆時台灣還有什麼戲唱？
劉德海接受港媒中評社訪問指出，中美關係在川普與習近平會面就會改變，加上5月韓國總統大選若是自由派人物當選，會希望與中國大陸簽署自由貿易協定（FTA），屆時台灣要改善兩岸關係，可能要付出更大代價。
劉德海說，台灣要認知到現在是國際經貿化，連川普當選都是因為經貿問題，台灣為什麼會發生太陽花，也是經濟問題，台灣要解決經濟問題，根本之道是要學習紐西蘭的外交政策。小的國家就談經濟，不要談政治，紐西蘭就是這樣跟中國大陸很快簽訂自由貿易協定（FTA）取得優勢。
「日本、韓國與中國大陸目前關係不好，是台灣入場最好時候」，劉德海指出，如果外交要倚賴人家好意，那就不用辦外交了，應該以利益為主。美國希望與中國大陸簽訂中美雙邊投資協定（BIT），而台商是中國大陸的主要經濟體，中美簽訂BIT也符合台灣的利益，一旦兩岸資金自由流動，台商就不用跑到越南。「現在因為鬧政治、鬧情緒」，台灣大部分資金都是有出無進。
(中時電子報)
文章來源：中評社
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