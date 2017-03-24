同婚釋憲 祁家威披彩虹旗現身
司法院今天將針對同婚釋憲案召開憲法法庭言詞辯論，同志運動者祁家威一早身披彩虹旗現身，在多名支持者陪伴下進入司法院。
司法院大法官為審理祁家威、台北市政府所提的同婚釋憲案，憲法法庭將於上午9時言詞辯論。
祁家威爭取同婚超過30年，每年同志遊行，總能看到他挺著瘦弱的子，使勁揮舞一大面彩虹旗幟，儼然成為台灣同志運動精神象徵。
祁家威為讓政府開放同性婚姻，各種行政救濟管道都走了一遍，他將擔任憲法法庭開場引言，一早在台灣伴侶權益推動聯盟等多年夥伴護送下，與律師團進入法庭。
祁家威會前受訪表示，16年前就曾提釋憲，但當時大法官沒擔當，不敢觸碰這敏感議題，如今可言詞辯論，他心情平靜，希望大法官做正確決定。
至於立專法和修專法差異，他說，專法像拉人力車或騎協力車，短距離還好，騎長一點會累得半死。婚姻是條長遠的路，要人累得半死是不對的，希望大法官了解這個邏輯。
祁家威一派輕鬆，還幽默說，希望趕快結束，他要趕去大安森林公園排隊聽樂團五月天演唱會，還現場徵求「代排」。他也開玩笑說，法庭上可能會很激動，「不會當庭羈押吧？」
反同婚一方的台灣宗教團體愛護家庭大聯盟也號召民眾關心憲法法庭動態，秘書長張守一表示，參與言詞辯論6名鑑定人都有很大偏頗，沒明確站在反同婚立場的人，是「預設立場」，不公平、不公正、不公義。1060324
(中央社)
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