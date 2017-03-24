巴西媒體爆料 涉貪建商不法獻金供詞
巴西新聞爆料網站O Antagonista今天刊出多頁巴西石油公司貪瀆案主要涉案建設公司Odebrecht前總裁馬塞羅就2014年總統選舉獻金調查案的供詞。
據新聞爆料網站取得的文件指出，馬塞羅（Marcelo Odebrecht）向大法官班傑明（Herman Benjamin）供稱，2014年選舉期間，工黨籍前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）知道建設公司負責將透過「2號櫃台」（未經申報）的選舉獻金直接付款給其形象宣傳師桑塔納（Joao Santana）。
馬塞羅坦承，2014年羅賽芙競選連任活動是由他一手策畫，因為馬塞羅非常熟悉羅賽芙，所有金額都由他敲定。
馬塞羅還表示，前財政部長曼蒂嘉（Guido Mantega）建議他將所有選舉資金投入羅賽芙的競選活動，不要再捐給工黨，基本上以羅賽芙的競選活動需要為主。
羅賽芙新聞發言人針對爆料內容發布聲明，要求馬塞羅提出證據，並稱「對羅賽芙散播再多的謊言也沒有用。」1060324
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。