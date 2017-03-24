巴西媒體爆料 涉貪建商不法獻金供詞

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巴西新聞爆料網站O Antagonista今天刊出多頁巴西石油公司貪瀆案主要涉案建設公司Odebrecht前總裁馬塞羅就2014年總統選舉獻金調查案的供詞。

據新聞爆料網站取得的文件指出，馬塞羅（Marcelo Odebrecht）向大法官班傑明（Herman Benjamin）供稱，2014年選舉期間，工黨籍前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）知道建設公司負責將透過「2號櫃台」（未經申報）的選舉獻金直接付款給其形象宣傳師桑塔納（Joao Santana）。

馬塞羅坦承，2014年羅賽芙競選連任活動是由他一手策畫，因為馬塞羅非常熟悉羅賽芙，所有金額都由他敲定。

馬塞羅還表示，前財政部長曼蒂嘉（Guido Mantega）建議他將所有選舉資金投入羅賽芙的競選活動，不要再捐給工黨，基本上以羅賽芙的競選活動需要為主。

羅賽芙新聞發言人針對爆料內容發布聲明，要求馬塞羅提出證據，並稱「對羅賽芙散播再多的謊言也沒有用。」1060324

(中央社)