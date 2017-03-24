林書豪2助攻1籃板 籃網首節輸10分

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我要評比

美國職業籃球聯盟（NBA）布魯克林籃網隊台裔球員林書豪今天傷癒復出，主場迎戰鳳凰城太陽隊，首節沒得分，但貢獻2助攻1籃板，籃網暫以22比32落後。

林書豪首節先發上場6分鐘，兩度在外線出手全落空。

太陽首節外線精準，籃網三分球10投僅2中。1060324

(中央社)