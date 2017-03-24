「男性更年期」失眠是警訊！中醫５解方緩解

中年男性想擺脫失眠困擾，5解方助您一夜好眠。(圖/康健雜誌提供)

隨著年紀增長、體內臟腑衰弱，過去男性更年期最明顯的症狀為性功能障礙，但現在越來越多中年男性被失眠問題糾纏。想擺脫失眠困擾，5解方助您一夜好眠。

不只性功能障礙 失眠與男性更年期更密切

雖然性功能障礙是男性更年期較明顯的症狀，不過長庚醫院結合泌尿科、中醫與精神科成立的「男性健康聯合門診」研究發現，失眠與男性更年期關係更為密切。

研究分析231名、平均年齡46歲的患者，比對「男性老化臨床症狀評量」、「貝氏憂鬱及焦慮量表」等自評分數，發現40～70歲的男性當中，六成有睡眠障礙，而且睪固酮濃度越低，失眠情況及比率越嚴重。

「臨床上確實有越來越多中年男性，更年期的主要表現為『失眠』，」林口長庚紀念醫院中醫內科師楊晉瑋表示，這些患者由於白天體能下降，無法從事原本熱愛的運動，再加上心情容易緊張焦慮、煩躁憂鬱，逐漸不喜歡參與社交活動，導致夜晚精神亢奮、入睡困難、淺眠多夢，半夜還會出現胸悶心悸、潮熱盜汗的情形。

長期睡眠障礙若未能有效改善，不僅大腦中樞功能會受到影響，減少睪固酮分泌，「還會造成免疫力下降，甚至加重性功能障礙，」全真中醫診所中醫師蔡光前指出。

男性更年期易失眠 「心、肝、腎」機能衰退導致

楊晉瑋表示，從中醫的角度來說，中醫認為更年期失眠為「肝鬱氣滯，心腎不交」，與心、肝、腎的臟腑機能衰退有關。

1.肝鬱氣滯：肝氣運行不暢。

肝鬱氣滯臨床表現為自律神經失調，特別容易緊張焦慮，肝鬱氣滯若惡化還會造成肝鬱化火，甚至肝火上炎，會出現血壓升高、煩躁易怒、口乾口苦等症狀。

2.心腎不交：心火旺盛、腎水不足。

腎水不足則是俗稱的腎虧，有腎陰和腎陽虧虛的區別。腎陰虧虛的男性夜間容易心悸、潮熱盜汗、大便乾硬；腎陽不足表現為畏風怕冷、腰膝痠軟、性慾減退、遺精早洩、睡眠呼吸中止、腹瀉等症狀。此外，楊晉瑋認為，失智、健忘也是一種心腎不交的臨床表現。

睡不好精神不濟 ５解方緩解中年失眠

正在經歷更年期的中年男性，想要改善失眠困擾，不妨試試以下醫師們提供的5個助眠方法：

解方1／溫水足浴：降心火、改善失眠。

方法：泡腳時須注意水溫比皮膚的溫度稍高即可，足浴時間為10～20分鐘，足浴後可擦拭乳液，避免皮膚乾癢。

解方2／甩手體操：調節肝氣運行、放鬆心情。

方法：建議洗澡後進行，雙手左右平甩，甩手時思想放空、上肢放鬆、下肢固定旋轉脊椎，每次進行15分鐘（約300下）。

解方3／睡前呼吸吐納：放鬆心情、收納腎氣。

方法：將手掌放置肚臍下方（丹田位置），鼻子吸氣、嘴巴緩慢吐氣，進行時須將注意力集中在丹田，吐納時間為20～30分鐘。

解方4／靜坐、頸部熱敷：收斂心神。

方法：睡前使用熱敷墊或熱毛巾熱敷頸部、靜坐10分鐘。

解方5／酸棗仁助眠飲

〉食譜1：炒酸棗仁5g、鉤藤5g、合歡皮5g、紅棗5g、肉桂粉0.5g、枸杞5g

作法：上述中藥材用清水洗淨後，放入保溫瓶，加入250ml熱水悶30分鐘即可飲用。

功效：炒酸棗仁、鉤藤清心安神；合歡皮、紅棗疏肝解鬱；肉桂粉溫補腎陽、枸杞滋陰補腎。

〉食譜2：炒酸棗仁10～15g、浮小麥20～30g、龍眼5～10g

作法：將上述材料放入保溫杯，加入350～500ml熱水悶10～15分鐘，即可當茶飲用。

功效：改善輕度睡眠障礙，如淺眠多夢、易醒、睡不安穩等。

小叮嚀：以上茶飲建議晚上六點以後飲用，中藥材用熱水回沖至無中藥味後便可丟棄，注意睡前一小時應減少飲水，避免因夜尿而造成中斷睡眠；茶飲屬於保健範疇，有嚴重失眠困擾的民眾，仍須至合格的中醫院所尋求醫師診治。

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(中時電子報)