放寬容許是農藥商申請 政府挨批：把人民當菜蟲

有民眾質疑，難不成政府是把人民當成菜蟲對付？（中時資料照／郭芝函攝）

食藥署食品組組長潘志寬昨（23）日表示，放寬農藥殘留量是農藥業者提出申請，引發各界譁然，就連民進黨立委都跳出來，指此舉彷彿黑箱作業，還有民眾好奇，難不成政府是把人民當菜蟲，才會覺得應多加點農藥？

對於引發質疑，潘志寬解釋，前端提出需求後，食藥署會針對安全把關，確認對人體無虞才通過，況且現在仍於預告60天的期限內，各界都可以發表意見，今也會召開專家會議進行討論。

不過，民進黨立委吳焜裕認為，衛福部長和次長在決策過程中竟不知情，讓人覺得相當不可思議；另名綠委蔡培慧也說，過程中食藥署竟沒與農民和一般民眾溝通，相當不合理。

而相關消息被po到台灣最大BBS站PTT後，有網友就諷刺，以後政府若有食安標準的問題，可以去請教頂新；還有人笑說，難道政府覺得人民是菜蟲，所以該多加農藥對付；甚至有網友批評，乾脆空氣品質標準以後交給工總訂定好了。

(中時電子報)