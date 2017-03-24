放寬容許是農藥商申請 政府挨批：把人民當菜蟲
食藥署食品組組長潘志寬昨（23）日表示，放寬農藥殘留量是農藥業者提出申請，引發各界譁然，就連民進黨立委都跳出來，指此舉彷彿黑箱作業，還有民眾好奇，難不成政府是把人民當菜蟲，才會覺得應多加點農藥？
對於引發質疑，潘志寬解釋，前端提出需求後，食藥署會針對安全把關，確認對人體無虞才通過，況且現在仍於預告60天的期限內，各界都可以發表意見，今也會召開專家會議進行討論。
不過，民進黨立委吳焜裕認為，衛福部長和次長在決策過程中竟不知情，讓人覺得相當不可思議；另名綠委蔡培慧也說，過程中食藥署竟沒與農民和一般民眾溝通，相當不合理。
而相關消息被po到台灣最大BBS站PTT後，有網友就諷刺，以後政府若有食安標準的問題，可以去請教頂新；還有人笑說，難道政府覺得人民是菜蟲，所以該多加農藥對付；甚至有網友批評，乾脆空氣品質標準以後交給工總訂定好了。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。