同婚釋憲今辯論 彩虹淹沒司法院

挺同婚群眾高呼口號。（陳宜加攝）

祁家威穿上彩虹裝。（陳宜加攝）

彩虹飄揚司法院前。（陳宜加攝）

同婚釋憲案言詞辯論庭今天登場，也是婚姻平權能否更向前一步的關鍵。

釋憲聲請人是推動婚姻平權已有30年的祁家威，他說，現行婚姻制度就像給異性戀「騎機車」，可以很長遠，但專法就像給同志「騎協力車」，累得半死也到不了遠方，婚姻是要長久的，專法是嚴重差別待遇，更是歧視。

一早7點多，上百名挺同群眾便聚集司法院外聲援。而走到今天歷史性一步，祁家威表示， 16年前就聲請釋憲，但大法官「沒擔當」不敢觸碰敏感議題，今天心情很平靜；笑說結束後還要趕去大安森林公園排五月天演唱會。

已白髮蒼蒼的祁家威，爭取同婚超過30年，每次同志運動總能看見他到場，身披巨型彩虹旗，默默支持聲援，不少人也將他視為台灣同志運動精神象徵。為推動同婚，他將各種行政救濟管道都走了一遍，擔任憲法法庭引言。

祁家威的訴訟代理人、伴侶盟理事長許秀雯表示，台灣現在站在歷史性的十字路口，憲法保障人民婚姻自由與平等權，同志族群卻遭排除，已經違憲，最好的辦法就是立即停止這種排除，回復讓同性伴侶也能享有婚姻。

「現行法違憲，拒絕隔離專法，立院限期修改民法！」支持群眾高呼口號，強調「婚姻平權，全民守護」。許秀雯強調，婚姻絕非「指鹿為馬」的專法形式，呼籲大法官帶領台灣走向真正人權，也讓同志族群能夠成為正常、平等的人。

由各大學同志或性別社團組成的學生隊伍，今早也到司法院前聲援，高呼「緊綁手銬30年，同志今天要釋憲！」學生代表表示，30年前同志為婚姻平權奮戰，至今終於走到關鍵一步，不希望30年後，同志還要為同婚奮鬥。

(中時)