同婚釋憲今辯論 彩虹淹沒司法院
同婚釋憲案言詞辯論庭今天登場，也是婚姻平權能否更向前一步的關鍵。釋憲聲請人是推動婚姻平權已有30年的祁家威，他說，現行婚姻制度就像給異性戀「騎機車」，可以很長遠，但專法就像給同志「協力車」，累得半死也到不了遠方，婚姻是要長久的，專法是嚴重差別待遇，更是歧視。
一早7點多，上百名挺同群眾便聚集司法院外聲援。而走到今天歷史性一步，祁家威表示，心情很平靜；16年前就聲請釋憲未被大法官受理，這次感謝台北市政府協助才成功，笑說結束後還要趕去大安森林公園排五月天演唱會。
祁家威的訴訟代理人、伴侶盟理事長許秀雯表示，台灣現在站在歷史性的十字路口，憲法保障人民婚姻自由與平等權，同志族群卻遭排除，已經違憲，最好的辦法就是立即停止這種排除，回復讓同性伴侶也能享有婚姻。
「現行法違憲，拒絕隔離專法，立院限期修改民法！」支持群眾高呼口號，強調「婚姻平權，全民守護」。許秀雯強調，婚姻絕非「指鹿為馬」的專法形式，呼籲大法官帶領台灣走向真正人權，也讓同志族群能夠成為正常、平等的人。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。