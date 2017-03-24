同婚釋憲今辯論 彩虹淹沒司法院

挺同婚群眾高呼口號。（陳宜加攝）

祁家威穿上彩虹裝。（陳宜加攝）

同婚釋憲案言詞辯論庭今天登場，也是婚姻平權能否更向前一步的關鍵。釋憲聲請人是推動婚姻平權已有30年的祁家威，他說，現行婚姻制度就像給異性戀「騎機車」，可以很長遠，但專法就像給同志「協力車」，累得半死也到不了遠方，婚姻是要長久的，專法是嚴重差別待遇，更是歧視。

一早7點多，上百名挺同群眾便聚集司法院外聲援。而走到今天歷史性一步，祁家威表示，心情很平靜；16年前就聲請釋憲未被大法官受理，這次感謝台北市政府協助才成功，笑說結束後還要趕去大安森林公園排五月天演唱會。

祁家威的訴訟代理人、伴侶盟理事長許秀雯表示，台灣現在站在歷史性的十字路口，憲法保障人民婚姻自由與平等權，同志族群卻遭排除，已經違憲，最好的辦法就是立即停止這種排除，回復讓同性伴侶也能享有婚姻。

「現行法違憲，拒絕隔離專法，立院限期修改民法！」支持群眾高呼口號，強調「婚姻平權，全民守護」。許秀雯強調，婚姻絕非「指鹿為馬」的專法形式，呼籲大法官帶領台灣走向真正人權，也讓同志族群能夠成為正常、平等的人。

(中時)