北市交屏東獻藝！《低音的嬉戲》譜春天

台北市立交響樂團於3月26日週日下午兩點半，在屏東演藝廳演出《低音的嬉戲》音樂會。（TSO提供）

春天鳥語花開，大自然也換上新色彩！音樂也要來些不同的！台北市立交響樂團（以下稱北市交）於3月26日週日下午兩點半，在屏東演藝廳演出《低音的嬉戲》音樂會，將由北市交首席指揮吉博‧瓦格（Gilbert Varga）與低音提琴首席卓涵涵攜手同台，翻轉觀眾對低音提琴的沉重印象！

北市交首席指揮吉博‧瓦格（Gilbert Varga）。（TSO提供）

北市交低音提琴首席卓涵涵將演出美國當代作曲家保羅‧藍席爾的《依庫普蘭主題所作的嬉遊風協奏曲》，整首樂曲中，從聽眾最熟悉低音提琴中的沉穩音色，到高音如「踮著腳尖」一般地演奏。

從極度富有調性，到僅利用撥弦技巧演奏的實驗性樂段，都將在這首曲目中呈現，顛覆聽眾對低音提琴沉重緩慢的刻板印象。十二年前卓涵涵曾經錄製這首曲子，亮眼的演奏獲得作曲家本人的訪問及讚賞，她表示：「這是我非常喜歡的一首曲子，很高興這次可以跟我們樂團（北市交）合作。」

上半場為搭配獨奏曲目，將由拉威爾的《庫普蘭之墓》作為開頭，爾後是獨奏曲目的演繹，下半場則是兩首音樂神童莫札特的曲子，分別為《D大調第六號小夜曲》與《C大調第三十四號交響曲》。整場音樂會都屬於小型的編制，瓦格表示這些樂曲都需要很細膩地呈現，「都是非常非常棒的曲子。」

卓涵涵。（TSO提供）

其中，《D大調第六號小夜曲》將由北市交助理首席黃芷唯、第二小提琴首席陳昭佺、中提琴首席何君恆及低音提琴卓涵涵擔任聲部獨奏，北市交首席陣容不容錯過！

屏東演藝廳於去年12月盛大開幕，至今已有許多國內外知名團體與音樂家登台演出，廳內音響效果評價極佳，此次台灣最北端的樂團將至最南端的音樂廳演出，是北市交首次與屏東演藝廳合作。

對於音響效果的期待，瓦格形容每到一個新的音樂廳就像遇見一個新的人，他眼神閃耀地說：「這對每位音樂家來說，都是非常重要而難以言喻的時刻！」

(中時電子報)