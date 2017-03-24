縣長超KUSO扮記者 林明溱代言南投遊程

南投縣長林明溱(持自拍器者)昨扮記者，直播採訪網紅，代言南投浪漫遊程。(沈揮勝翻攝)

林明溱(正中間繫領帶者)與人氣網紅相見歡。(沈揮勝翻攝)

南投縣長林明溱代言超KUSO，玩轉「一蒞一饈」，網路直播、自拍通通來；昨晚他在溪頭妖怪村扮演旅遊記者，直播採訪網紅對南投第一印象，場面溫馨逗趣。

林明溱23日下午與來自港、澳、大陸3地接受「新版遊台灣」邀請的19位高人氣網紅們相見歡，他親自代言南投浪漫遊程，暢談南投觀光特色，推薦私密景點和美食珍饈，希望透過年輕網紅們親身體驗，以直播和報導，行銷南投山城之美，企盼吸引3地年輕客層來台旅遊，開展觀光產業新契機。

他表示，去年5月迄今，陸客團持續衰退，衝擊全國觀光產業，南投觀光業也不能除外，為突破這波觀光業困境，開展旅遊新通路，台灣入境旅遊協會整合南投縣觀光產業聯盟夥伴，邀請港、澳、大陸3地知名網紅們，用親身的旅行體驗來詮釋嶄新的南投印象。

藉由網路世界將南投著名的好山好水及好茶，和茶園、竹林與妖怪文化，一起帶向世界各地華人的角落，以期激發出全新的旅遊模式，吸引世界各地的華人來到台灣，貼近南投，逗陣來體驗山城的美好。

林明溱說，「台灣最美麗的風景是人」這句話，再度由網紅們的口中說出，他們一邊旅行一邊紀錄，人情味與好客是這群年輕網紅對台灣的第一印象，尤其他們對台北的規劃和秩序都深深烙印在腦海中，他們期待接下來南投之旅，可以感受到更深刻的山城之美。

南投縣觀光產業聯盟理事長林志穎表示，此次妖怪村與日月潭晶澤、清境佛羅倫斯、清境見晴山莊、OK巴士一起KUSO了最近熱門話題「一例一休」，傳達南投人的熱情，希望每次「蒞」臨的客人，都能享受到在地鄉村提供的珍饈美食，享受一場難忘的「一蒞一饈」的饗宴。

他說，南投觀光產業面對陸客萎縮及一例一休議題爭論不休的大環境，中央力推的星、馬、泰客群政策又偏重北台灣，對中部觀光提振助益不大情形下，南投觀光產業逆相思考，和縣府聯手推出「一期一會一蒞一饈」活動，

趁著浪漫的春天，邀請華人圈人氣網紅盧峰、Rikki大叔、ECHO、巧克力等19人，從妖怪村出發，以首創「跟著理事長遊南投」概念，帶領華人圈人氣網紅展開4天3夜的南投深度遊程探索，見證溪頭、清境之美，與表現民宿特色，透過網路世界開展觀光旅遊新模式。

台灣入境旅遊協會理事長王全玉表示，旅遊環境隨著世界局勢的轉變，為了因應它的轉變必須開闢新的旅遊通路，台灣適合明確區分北中南東的區域深度旅遊，『新版遊台灣』2.0就是開發各項區域性深度旅遊，超越機加酒以外更多元的新行程概念，以正確的作為，推動南投觀光旅遊新模式，

此次由南投縣旅館公會、南投縣民宿觀光協會、南投縣清境觀光協會及民間業者主動投入資源並有效整合行銷，並首開先例，由理事長們親自帶領華人圈人氣網紅探索記錄南投的點滴，將最愛、最喜歡的南投帶給粉絲們，同時透過官方單位提供必要協助與訊息，讓此新型態旅遊模式發揮最高效益。

(中時)