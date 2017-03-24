大陸禁遊韓 韓三千華語導遊失業
中國大陸禁遊南韓之下，不少在韓工作的華語導遊的生計大受影響，一邊做著代理駕駛等各種兼職，一邊期待著南韓旅遊業盡快恢復往日繁榮景象。
南韓「亞洲經濟」指出，據韓國觀光翻譯導遊協會預估，目前有3000多名華語導遊處於「臨時失業」狀態，占韓全體華語導遊人數的4成。
據報導，濟州島華語導遊協會消息人士23日表示，由於赴濟州島旅遊的中國大陸遊客銳減，目前找不到工作的華語導遊約為500人，濟州島內華語導遊62%丟了飯碗。
為了維持生計，部分華語導遊開始做起餐廳服務員、代駕等短期兼職，甚至有人為了償還貸款到建築工地做苦工。
據資料顯示，韓國產業人力公團主辦的華語導遊資格證考試的合格人數2011年為370人，2014年暴增至2468人。然而受中東呼吸症候群（MERS）影響，2015年合格人數降至1963人，2016年受「薩德」影響又繼續降達至1418名。
不少導遊表示，2015年爆發中東呼吸症候群疫情時，雖幾個月沒有接待過團體遊客，但從沒發生過像現在這樣團體旅遊全面中斷的情況。
擁有10年以上日語導遊經驗，從2014年起開始擔任華語導遊的柳某表示，已從上個月起重新開始帶日本遊客，她表示，去年導遊之間還流傳著「日本喝湯，中國吃香」的俗語，有許多日語導遊都改行做了華語導遊，如今情況恰恰相反。1060324
(中央社)
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