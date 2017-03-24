吳德榮：天氣回暖 週末轉濕冷
氣象專家吳德榮表示，今天天氣回暖，西半部多雲時晴、白天溫暖舒適，東半部有局部短暫雨的機率；明天大陸冷氣團開始南下，氣溫逐漸下降。
吳德榮今天在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」指出，持續近兩週「一日一變」的天氣型態，就到今天為止。明(25)日起天氣變化的週期明顯拉長，大陸冷氣團南下之後，要到下週五(31日)才有另一波冷空氣南下。
吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明(25)日「大陸冷氣團」開始南下，氣溫逐漸下降；週(26)日晚至下週一(27日)晨，氣溫降至最低，北台灣沿海空曠地區，約在攝氏12、13度左右。週六凌晨開始，由北而南，中部以北及東半部轉為雨的天氣。
週(26)日降雨更往南擴展，南部也有降雨的機率。最新模式模擬，這波冷空氣的強度雖然稍微調弱，但本質上仍為「濕冷」的大陸冷氣團，體感上是比「乾冷」的強烈大陸冷氣團還要冷，一定要注意保暖、以免受寒；其他地區氣溫也會下降，天氣也會轉冷。
最新模式模擬也顯示，下週一(27日)至週三(29日)連續三天，各地晴朗穩定，連東半部零星降雨的機率都很低；白天溫暖舒適，早晚因輻射冷卻效應，氣溫偏低，日夜溫差很大。
下週四(30日)，台灣附近水氣逐漸增多，東半部有零星降雨的機率，西半部仍為多雲時晴、溫暖舒適的天氣。下週五(31日)才有下一波較強的冷空氣南下，天氣轉變，氣溫下降。1060324
(中央社)
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