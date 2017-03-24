玉井公墓無名火 60芒果樹陪葬
清明掃墓時節將近，許多民眾為避免掃墓時人太多，會提早為祖先「大清掃」。不過，民眾掃墓時的火，若不慎燒到農民的經濟作物，真的會讓農民欲哭無淚；日前，玉井公墓發生火警，但因風勢太大，不慎延燒到芒果園，讓5、60棵芒果樹變殘枝枯葉，也讓果農損失慘重。
果農王進忠去年8月在台南玉井承租1甲多的芒果園，幫忙照顧種植，果園內約有4種品種，王進忠表示，今年天氣較去年乾燥，芒果生長的情況也比去年好，預期產量頗佳，且現已有少數結果的芒果，原本再過一陣子就可開始套袋。
孰料，13日中午一起從公墓燃起的無名火，不慎延燒波及到王進忠與其他果農的芒果園。其中，又以王進忠的芒果受損最嚴重，果園內約有5、60棵芒果樹，都被燒到樹幹焦黑、樹葉枯萎，讓王進忠幾個月照顧下來的心血付之一炬。
王進忠無奈說，被燒到的芒果樹至少都有2、30年樹齡，現在只能「打掉重練」重新栽種，受損的芒果多為愛文與金煌芒果，都是高經濟作物，往年1棵芒果樹平均可產100、200多顆芒果，現都被燒光，真的欲哭無淚。
玉井消防分隊則表示，當天因風勢極大，火勢從半山腰的公墓內延燒到果園，消防車趕到時，火勢已大範圍燃燒，打火弟兄耗費一番力氣才把火勢撲滅，初估燃燒及延燒面積約有3公頃，清明節掃墓腳步逼近，也希望民眾注意用火安全。
當地中正里長鄭錦堂不捨果農的心血，因公墓的無名火受到損失，向主管單位南市府民政局通報，但民政局竟牛步化一周後才有回應。鄭錦堂說，這樣的效率不禁讓人質疑，政府對公墓的管理能力，且現在燒到的是果農賴以為生的農作物。
玉井區公所得知後，日前雖提出願補償1萬2000元，但王進忠認為，栽種5、60棵芒果成本都不止那些，希望公部門能多多幫忙。民政局應管理改善掃墓時引起的無名火，別讓農民的農產品，成為清明掃墓的「陪葬品」。
(中時)
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