開「批馬大會」？孫文學校：絕非清算鬥爭

孫文學校在昨天(23日)舉辦座談，並將現直播內容上傳平台。(圖/孫文學校臉書粉絲頁)

國民黨的孫文學校在三月舉辦人物系列論壇，昨天（23日）的講座題目是「國民黨領導人歷史評價－馬英九」。對於外界質疑該座談意用是在「批馬」的說法，會場主持人、台大政治系教授張亞中澄清，本月講座評論了兩蔣、李登輝等人，因此也將馬列入其中，絕不是要搞清算鬥爭。

先前有媒體質疑，孫文學本週的座談是所謂「批馬大會」。對此，張亞中本人在座談前親自上陣說明，他說：「學校的精神是中山先生的『天下為公』，不是『清算鬥爭』，是要為有思想、有理想的中山先生信徒推向執政的平台，而不是要將同志推向會喪命的懸崖。」

張亞中說：「孫文學校是全台第一個聲援馬被檢察官依洩密罪起訴的團體，對他絕對支持。但感到很抱歉，無法邀請到馬前主席參與座談，讓他誤以為我們要清算鬥爭。」

張亞中強調：「孫文學校還是會繼續表示誠意，4月13日舉辦主題『一中各表是否為台灣最佳選擇』座談，我們依然邀請馬前主席蒞臨指教。」

(中時電子報)