男持刀殺妻女再割頸自刎 妻子命危
基隆市樂利三街1家早餐店今天上午6時發生人倫悲劇，劉姓男子持麵包刀刺殺妻子楊姓女子和大女兒劉姓女子後，再割頸自刎，楊姓女子頸部刀傷15公分，傷及氣管，有生命危險。
鄰居表示，約在上午5時50分聽到一陣接著一陣「很恐怖的尖叫聲」，過10分鐘後，四周頓時安靜下來，正心想是否要報警，警察約在6時10分就趕抵現場。
20歲的小女兒聽到樓下傳來大聲爭吵，趕緊下樓察看，目睹父親、母親與姊姊倒臥血泊，地上血跡斑斑，哭著向警方報案。
據了解，夫妻育有2女，夫妻平時感情融洽，經營早餐店已20多年，生意一直很好，常在社群網站臉書（facebook）放出遊照片。
鄰居說，最近常有年輕人聚集在早餐店，疑討論直銷投資，47歲楊姓女子可能為投資一筆新台幣600萬元款項，但53歲丈夫不肯，雙方口角，才憤而引發殺機，但全案仍待檢警調查釐清。
警消獲報趕抵現場，救護員立刻將3人送往基隆長庚紀念醫院急救。
院方表示，楊姓女子傷勢最嚴重，頸部有15公分刀傷，經輸血500CC後，現正插管急救；劉姓女子臉頰、雙側手掌有刀傷，目前意識清楚，至於行兇的劉姓男子割頸有8公分刀傷，沒生命危險。
請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。1060324
(中央社)
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