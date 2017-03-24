林書豪次節砍11分 籃網半場領先

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美國職業籃球聯盟（NBA）布魯克林籃網隊台裔球員林書豪今天傷癒復出，主場先發迎戰鳳凰城太陽隊，次節砍進11分，上半場貢獻11分2助攻2籃板，籃網暫以52比50領先。

林書豪在次節剩下5分02秒先靠兩罰中1讓得分開張，中場前3分54秒接連罰進3球，次節剩下分11秒時又飆進外線，中場前1分14秒靠跳投拿下分數，接著在時間剩30秒時切入遭犯規，兩罰俱中幫籃網站上領先。

太陽首節靠較佳外線命中率取得領先，籃網次節在林書豪帶領下攻下30分，上半場籃網反以52比50領先太陽。1060324

(中央社)