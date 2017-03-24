38歲彭政閔全聯盟最老 續寫多項紀錄

中華職棒2017年開打專題（中央社記者林宏翰台北24日電）中華職棒第28年球季開打，38歲的招牌球星「恰恰」彭政閔持續寫紀錄，下一站里程碑包括1600場出賽、1800號安打、300號二壘打、200號全壘打、1000分打點。

聯盟歷史28歲，本季球員平均年齡26.44歲，彭政閔是全聯盟最老的現役球員，同樣38歲的還有高國慶、劉芙豪，都比恰恰小幾個月，這三名長老與全聯盟最年輕的陳琥、李吳永衡、張冠廷，相差20歲。

彭政閔以2年合約續留中信兄弟，可望打到40歲，今年月領70萬元，職棒生涯的第17個球季，有許多紀念性的里程碑即將達成。

彭政閔過去16年累計1519場出賽、1764支安打、275支二壘打、182支全壘打、965分打點。在聯盟歷史上的個人排行榜，出賽數、安打數、二壘打、打點都僅次於已經退役的張泰山，排名第二。

彭政閔182支全壘打排歷史第三，落後張泰山289支、林智勝241支。林智勝本季挑戰250轟里程碑。

高國慶生涯1487支安打、林智勝1426支安打，兩人也將在本季挑戰1500安的里程碑。高國慶已經出賽1307場，也將邁向個人第1400場出賽。

王勝偉生涯第10年、潘武雄第12年、林泓育第8年都要在本季挑戰生涯1000支安打的里程碑。1060324

(中央社)