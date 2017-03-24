NBA》杜蘭特即將復出？訓練大秀雙手爆扣
勇士明星前鋒杜蘭特距離傷癒復出時間越來越近了！本周隨隊客場征戰的杜蘭特，24日不僅進行投籃訓練與5對0戰術演練，更在離場前，完成1記垂直起跳的雙手爆扣，勇士總教練科爾說：「杜蘭特每天都在進步，這是好跡象。」
杜蘭特是在3月1日客場出戰巫師時，不小心遭隊友帕楚利亞壓傷左膝蓋，如今3個多禮拜過去了，儘管還沒接受詳細檢查，他的恢復狀況看來卻很理想，他本季場均25.3分、8.2籃板與4.8助攻，適應新東家的速度很快。
「杜蘭特今天接受了更多訓練，不僅參加5對0戰術演練，也做了橫向移動訓練，」科爾24日受訪時表示，「下周結束德州之旅，他就會接受醫生檢查。」勇士下周將到火箭、馬刺等客場踢館，相信杜蘭特也會隨隊練球。
少了杜蘭特的勇士，先前雖遭逢低潮，尤其是當家主控柯瑞，但在最近逐漸找到沒有杜蘭特的打球方式，更處5連勝的絕佳狀態，隨著杜蘭特復出時間越來越近，勇士也可以帶著完整陣容面對季後賽的來臨。
(中時電子報)
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