MLB》嚇！投手夯465呎超大號全壘打
(09:50更新)大聯盟的怪力男多到嚇人，但如果是投手敲出超大號全壘打，那就令人驚奇了！小熊投手艾瑞耶塔(Jake Arrieta)，今天在熱身賽面對響尾蛇賽揚強投葛倫基(Zack Greinke)，第一個打席就轟出465呎(約141.7公尺)的全壘打。
那發生在第3局，球數是2好1壞，艾瑞耶塔相中91哩(約146.5公里)的速球，掃出中左外野的陽春彈。當時葛倫基目送球出大牆，還一臉不可置信的神情，他賽後說：「艾瑞耶塔打的真的很好。」
小熊和響尾蛇，終場5比5握手言和。艾瑞耶塔先發5局，被敲含1轟的8安，丟3分。葛倫基主投5局，被敲6安，也失3分。艾瑞耶塔2015年摘國聯賽揚獎，去年18勝8敗，自責分率3.10。
(中時電子報)
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