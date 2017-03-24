誠品@香港推100本經典！《臺北人》、《桂花雨》入榜

書籍是積累世人智慧的不滅的明燈！好的書籍值得擁有、永傳後世！誠品書店致力推廣華文閱讀，持續將台版書介紹給台港陸三地讀者。2017年首度在香港三家據點推出「香港系列—打開經典」主題展，攜手台灣九家出版社包括左岸、聯經、時報、爾雅等，推薦《臺北人》、《桂花雨》、《城南舊事》等近100本華文經典作品給香港讀者。

誠品書店推動經典共讀計劃，不僅推出書展，更邀請小野、陳芳明、葉丙成、李取中等10餘位各界名家舉辦逾20場講座，鼓勵讀者在輕薄短小當道的時代中，閱讀經典找尋自我。

由天下文化出版的《火星上的人類學家》，讀來有如一場精神洗禮，透過精神科醫師奧立佛寫下的真實故事，讓我們跨越「正常」與「不正常」，從理解精神病患到自問：會不會其實我們在自閉症者眼中才是怪咖？知性感性兼具的文字受到讀者喜愛，自計劃推出以來銷量大幅成長70倍。

《你拿什麼定義自己》則是一本對職場迷惘不安的年輕人都應該擁有的案頭書，作者韓第是與杜拉克齊名的管理大師，骨子裡是哲學家的他不斷思考組織、工作與個人的關係，以及人生中最值得珍視的是什麼？

事實上，不只讀者對人生感到迷惘，諾貝爾文學獎得主大江健三郎也曾不斷問自己：「人為什麼要活著？」「想要變成怎樣的人？」他所寫下的《為什麼孩子要上學》讓人不禁深思：「我成為小時候想當的大人了嗎？」

觀察經典共讀計劃銷售數據，平均一年來銷售成長7至10倍，並帶動絕版經典再版，像是為夢想燃燒生命的《梵谷傳》。2010年正值梵谷逝世120周年，余光中於此重新修訂最新版本，描繪梵谷從宗教奉獻到藝術追求的匆匆一生，所有的痛苦、磨難、孤寂，都成為他繪畫中的光影。

全心擁抱生命的故事還有1998年在台編譯出版的《阿拉斯加之死》，故事裡的主人翁家境富裕、前途似錦，但他卻拋開一切、走向曠野，被發現陳屍在阿拉斯加一輛廢棄巴士裡，作者克拉庫爾抽絲剝繭後發現的炙熱生命，感動了許多心底有夢的讀者。

(中時電子報)