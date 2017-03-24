一日一變結束 吳德榮：週末濕冷 北台低溫12度

週末濕冷，北台最低溫可能僅12度，而體感溫會更低。（報系資料照 王英豪攝）

今白天短暫好天氣 明冷氣團報到濕冷3天／圖截自影音

近期「一日一變」的天氣型態就到今天為止了，氣象專家吳德榮表示，明（25日）起天氣變化週期明顯拉長，週末濕冷，但下週一到週四大致是穩定舒適的好天氣，要到週五才會有另一波冷空氣南下。

吳德榮今（24日）在《洩天機教室》專欄指出，持續近兩週「一日一變」的天氣型態，就到今天為止。最新模式模擬顯示，明「大陸冷氣團」開始南下，氣溫逐漸下降，週日晚至下週一晨，氣溫降至最低，北台灣沿海空曠地區，約在12、13度左右。

不過值得注意的是，週末這波屬濕冷，體感上是比「乾冷」的強烈大陸冷氣團還要冷，一定注意保暖。週六凌晨開始，由北而南，中部以北及東半部轉為雨的天氣。週(26)日降雨更往南擴展，南部也有降雨的機率。

最新模式模擬也顯示，下週一（27日）至週三（29日）連續三天，各地晴朗穩定，連東半部零星降雨的機率都很低；白天溫暖舒適，早晚因輻射冷卻效應，氣溫偏低，日夜溫差很大。

週四起台灣附近水氣逐漸增多，東半部有零星降雨的機率，西半部仍為多雲時晴、溫暖舒適的天氣。週五（31日）才有下一波較強的冷空氣南下，天氣轉變，氣溫下降。

(中時電子報)