巴黎春夏特展 謎之維梅爾與羅丹百年

特派員看世界專欄巴黎今年推出數項重量級特展，首推荷蘭畫家維梅爾和法國雕塑家羅丹，一個生時窮困無人問，一個在世就風頭甚健，若此時節遊巴黎，可透過真蹟欣賞兩種截然不同的藝術和人生。

無論過了多少年，巴黎的建築、塞納河岸或鐵塔，都不會有太多變化，隨時等待旅人重返。但博物館、美術館的各種特展都是限定登場，錯過就不再，很值得旅人花上一兩天好好參觀。

巴黎今年春夏的重量級展覽，首推羅浮宮（Musee du Louvre）的維梅爾（Johannes Vermeer）特展。

維梅爾生於1632年，死於1675年，43歲就英年早逝。身為荷蘭黃金時代的代表性畫家，他留予世人一個孤獨的印象，還有許多未解之謎。

他沒有明顯師從於誰，也沒有收過學徒；他未曾留下遠行的足跡，似乎一生都在家鄉德爾夫特（Delft）度過。

維梅爾在世時一貧如洗，在淒涼的環境下逝世，身後留下累累債務，作品也被人遺忘，直到死後近200年，才有藝術史學者重新探索他的作品，讓世人意識到他的才華。

目前世人所知的維梅爾畫作僅有不到40幅，羅浮宮這次展出其中12幅，這是巴黎自1966年以來，以維梅爾為主角的最盛大畫展；正因維梅爾作品不多，收藏他畫作的美術館不常外借，顯得這次的展覽更加可貴。

維梅爾描繪的主題經常是日常生活裡的房間一隅，微不足道卻安詳靜好的一瞬，他對光影技巧掌握之精練，易令觀者迷醉，彷彿伸出手就能觸摸到飄浮在空氣裡的微塵。

此次展品包括維梅爾最為人所知的「倒牛奶的女僕」（La Laitiere）等，展期自2月22日到5月22日為止。

此外，今年適逢羅丹（Auguste Rodin, 1840-1917）逝世100週年，大皇宮（Le Grand Palais）趁勢舉辦羅丹回顧展。

羅丹身後留下的雕塑作品超過6000件，他經常在作品中刻意留下未完成的部分（non finito），彰顯一種未盡的美學，或者說向「無限」致敬。

與維梅爾不同，羅丹在世時就在全歐享有盛名，政府和富人都曾向他訂購雕塑，在藝評界也頗受讚揚，當然也有伴隨而來的爭議。

這項展覽分為3部分，第一部分為「表現主義者羅丹」，看他如何讓手中雕塑的人體彷彿擁有自我表達的意志；第2部分為「實驗者羅丹」，著重在羅丹對形式的探索；第3部分則為羅丹對20世紀雕塑的影響。

展出作品包括羅丹代表作「沈思者」（Le Penseur）、「吻」（Le Baiser）、「加萊義民」（Les Bourgeois de Calais）等。

除了羅丹的創作，策展人同時選擇藝術家布德爾（Antoine Bourdelle）、畢卡索（Pablo Picasso）等人的部分作品，從側面探索羅丹過人的才能和創作精神。展期自3月22日到7月31日為止。

巴黎這座偉大城市所提供的奢侈之一，就是有許多免費的優秀展覽，可觀性一點也不輸給收費展覽。

龐畢度中心（Centre Pompidou）策劃的「庫德卡：流亡製造廠」（Josef Koudelka: La Fabrique d’exils）攝影展不收入場費，卻一樣精彩。

原籍捷克的庫德卡，本身就是一個居無定所的流浪攝影師，他曾說，「我並不想要一個所謂的『家』，我不希望有可歸之處，我必須知道沒有什麼在任何地方等著我，我應該佇立於當下，如果已經再沒什麼可拍了，就是我離開的時候」。

他於1970到1980年代創作一系列以「流亡」為題的黑白街拍攝影，去年把完整系列的75件作品贈與龐畢度中心，這次展品均為精選，還包括一些未曾面世的作品。展期自2月22日到5月22日為止。1060324

(中央社)