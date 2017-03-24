職棒金控大戰 富邦中信比戰力拚財力

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中華職棒2017年開打專題（中央社記者林宏翰台北24日電）創始於西元1990年，中華職業棒球大聯盟進入第28年球季，開幕戰由新球團富邦悍將隊帶來全新風貌，與對手中信兄弟隊上演「金控大戰」，比戰力也比財力、炒熱話題。

富邦去年下半季以新台幣3億元接手義大犀牛隊，趕在今年開季前，陸續推出隊徽、吉祥物、啦啦隊與球衣等行銷話題，球員宿舍啟用，計畫興建練習場，大手筆為這支冠軍隊伍加薪，隊史第1年表現受球迷期待。

中信2014年接手兄弟象隊，主場年度平均觀眾人數從2013年兄弟象時代6008人，歷經2014年下滑到4959人，2015年回升到6365人，到去年衝破7143人。

中信兄弟2015年認養洲際主場，推出猛象視覺、改造球衣，號召兄弟象傳奇球星，保持「百萬象迷」凝聚力，到2016年大手筆網羅自由球員林智勝、鄭達鴻等，啟用屏東訓練基地，都炒熱職棒市場。

中信幕後大家長辜仲諒2014年3月28日在新莊球場，帶著贊助的偏鄉少棒隊開球，宣告中信兄弟時代開啟。

今年開幕戰，也可看到富邦金控的大董蔡明忠、二董蔡明興與球團總經理蔡承儒參與開幕式。

義大犀牛連3年主場觀眾人數墊底，去年場均4280人，富邦悍將新時代，努力打造全新球隊文化，喚回球迷。

金控大戰名符其實，兩隊主力打線月薪是全聯盟最高。

中信兄弟排出月薪總值479萬元的主力打線，包括張正偉40萬元、張志豪36萬元、周思齊60萬元、林智勝120萬元、蔣智賢44萬元、彭政閔70萬元、許基宏25萬元、鄭達鴻46萬元與王勝偉38萬元。

富邦悍將則排出月薪總值366萬元的主力打線，有胡金龍65萬元、林哲瑄55萬元、高國輝65萬元、林益全75萬元、張建銘42萬元、林威廷17萬元、陳凱倫15萬元、林琨笙22萬元及李宗賢10萬元。1060324

(中央社)