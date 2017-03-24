林務局推動校園護樹 延續校友百年回憶
國立苗栗農工校園有多元植物，並配有條碼掃描解說，林務局新竹林區管理處選定該校辦理校園護樹活動，藉由維護校園樹木健康，改善樹木生長環境及生長勢，以提升校園自然景觀及生態環境品質，並透過強化校園護樹保育觀念，推廣植樹及管理護樹理念。
校園護樹活動有如校樹巡禮，針對校園內落羽松、菩提樹等樹齡逾3、40年樹木，進行生育基地狀態及現況生長情形診斷，檢視問題適時改善，藉由管理維護，讓歷經多次風災依然屹立不搖的林木仍能健壯如昔，也讓校友延續就學期間的美好回憶，帶動護樹行動熱忱。
校樹保護由森林科主任彭宏源專業指導，讓參與活動的學生及人員對護樹保育觀念有更深刻的體認，也允諾要讓樹木健康的成長，讓校園的記憶延續百年。
(中時)
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